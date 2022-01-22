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6367 مغادراً و5974 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

22 كانون ثاني / يناير 2022 10:02

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (16 وحتى 21 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6367 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5974.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6247 مواطناً و59 أجنبياً، و61 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 5859 مواطناً، و69 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، و5 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

 

 

 

 

 

 

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