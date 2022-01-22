بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لنحو 150 شارعاً في المدينة خلال 2021

غزة-الرأي

نفذت بلدية غزة أعمال صيانة لنحو 150 شارعاً في مناطق مختلفة من المدينة خلال العام 2021، ضمن جهود البلدية الهادفة لتحسين حالة الطرق والشوارع وتحسين الحركة المرورية عليها.

وذكرت البلدية أن أهم الأعمال التي شملتها الصيانة خلال الفترة المذكورة هي؛ إنشاء دوار على تقاطع شارعي عون الشوا وصلاح الدين بحي الزيتون (دوار دولة)، أعمال توسعة شارع القادسية شرق السرايا والرابط بين شارعي عمر المختار وجمال عبد الناصر، وتطوير أرضية سوق الحرية، وأعمال تطوير موقف السرايا.

وأضافت أنه تم أيضاً؛ إنشاء دوار على تقاطع شارعي عون الشوا والقدس، وتطوير الشارع المحاذي للمستشفى الأردني، وتبليط شوارع فرعية في أحياء الشجاعية والزيتون، وتل الهوا، والتفاح، والرمال الجنوبي، والدرج، والشيخ رضوان، وتعديل ميل الشارع المحاذي لبركة الشيخ رضوان من الجهة الجنوبية لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة بالإسفلت البارد لشوارع مختلفة من المدينة، والتعامل مع 1500 شكوى وإشارة داخل المدينة.

وأوضحت البلدية أنها استخدمت في أعمال الصيانة نحو 22400 متراً مربعاً من بلاط الانترلوك، و800 طناً من مادة البسكورس، و2700 متر طولي من حجر الجبهة.

ولفتت إلى أنه تم خلال نفس الفترة أيضاً؛ إجراء صيانة لنحو 10 ألاف متر مربع في شوارع ومفترقات رئيسة في المدينة بمادة الإسفلت الساخن بتمويل قدره نحو 250 ألف يورو عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وشملت صيانة شارع عون المعروف بشارع 8، وشارع صلاح الدين، وشارع الوحدة، وميدان الصحافة (تقاطع شارع الوحدة مع الجلاء)، وشارع عمر بن الخطاب، وشوارع أخرى عديدة في المدينة.

وأكدت البلدية أن أعمال صيانة الشوارع تتم وفق عدة معايير أهمها؛ حيوية الشارع ومدى إسهامه في تقليل الازدحام المروري عن شوارع أخرى، وكثافة الحركة المرورية للشارع وقربه من مؤسسات خدماتية كالمستشفيات والمدارس.

ولفتت البلدية أنه تم أيضاً إجراء صيانة عاجلة ومؤقتة للشوارع التي تضررت من العدوان الإسرائيلي في شهر مايو / آيار من العام الماضي ضمن التدخلات الطارئة التي قامت بها البلدية لتسهيل الحركة المرورية وفتح الشوارع التي أغلقت بفعل تدمير البنية التحتية.

