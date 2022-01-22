أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم السبت

10:20بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لنحو 150 شارعاً في المدينة خلال 2021

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟