وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تناقش مقترح مشروع إنشاء وتطوير سوق فراس وكالة الرأي الفلسطينية 6367 مغادراً و5974 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 13 إصابة في 49 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تنفذ جولات ميدانية على محطات تعبئة الغاز المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ22 وكالة الرأي الفلسطينية هل شاهدت دموع ابل متجمده من شدة البرد وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن نشر صور متعددة على قصص إنستجرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستكشف الأخطاء وتصلحها عند تعطل مكبر صوت أيفون
أخبار » الأخبار الحكومية

أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم السبت

22 كانون ثاني / يناير 2022 10:25

111
111

غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم السبت 22.1.2022 وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي: 

11 111
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟