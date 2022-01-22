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الأشغال تعقد لقاء بعنوان "مواضيع مختارة في تكنولوجيا المعلومات"

22 كانون ثاني / يناير 2022 10:37

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غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أن الوزارة تحرص بشكل كبير على تنمية وتطوير قدرات الموظفين وضرورة الارتقاء بهم، وزيادة خبراتهم واكسابهم المزيد من المهارات.
جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء عقدته الوزارة بعنوان "مواضيع مختارة في تكنولوجيا المعلومات"، ضمن إطلاق برنامج "التدريب الداخلي والتبادل المعرفي" للموظفين.
ونوهت وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مواضيع مختلفة على عدة لقاءات بواسطة موظفي الوزارة من أصحاب التجربة ومن التخصصات المختلفة بهدف تبادل ونشر الخبرات والمهارات بينهم.
 

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