نظرة عامة على أداء العملات الأجنبية هذا الأسبوع

الرأي – وكالات:

من المتوقع أن نشهد استمرارًا لتعافي الدولار هذا الأسبوع ، بفضل تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال داعمًا لرواية النمو الأمريكية. البيانات الأمريكية هادئة هذا الأسبوع ولا يوجد متحدثون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، بينما يجذب محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي والسياسة الإيطالية بعض الاهتمام. قد يجد الجنيه الاسترليني المزيد من الدعم من البيانات ، ولا يزال يتجاهل الضجيج السياسي في المملكة المتحدة.

الدولار الأمريكي و طريقه الى التعافي

بدأ الأسبوع بإصدار الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع وإجراءات التيسير الجديدة من قبل بنك الشعب الصيني. في حين أن التباطؤ في النمو (من 4.9٪ إلى 4.0٪ على أساس سنوي) لم يكن حادًا كما كان متوقعًا ، إلا أن خفض بنك الشعب الصيني لمعدل تسهيلات الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد (من 2.95٪ إلى 2.85٪) كان أعمق من التوقعات. هذه إشارة قوية أخرى على أن البنك المركزي قد تبنى موقفًا مؤيدًا للنمو.

بالحديث عن العملات الأجنبية أي المتاجرة بقيمة عملة ما مقابل عملة أخرى ، يجب أن يكون هذا - من الناحية النظرية - تطورًا إيجابيًا، والتي كافحت ، مع ذلك ، لإظهار أي رد فعل إيجابي هذا الصباح بعد بداية بطيئة لهذا العام. وبدلاً من ذلك ، فإن الين هو الذي عانى في الغالب من البيانات الصينية وإعلان بنك الشعب الصيني هذا الصباح: من المعتقد أن تصحيح الين الياباني يجب أن يستمر في الأيام القادمة حيث قد تتعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط جديدة.

اليورو والأنظار على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع

توقف ارتفاع زوج يورو / دولار حول مستوى 1.1480 الأسبوع الماضي ، مع تجديد الطلب على الدولار كملاذ آمن مما وضع حدًا أقصى للزوج. بالنظر إلى المستقبل ، تشير التوقعات أننا لم نشهد ذروة الدولار حتى الآن ، وما زال ميزان مخاطر اليورو / الدولار الأمريكي يميل إلى الاتجاه الهبوطي ، وذلك أساسًا على خلفية تباين السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي. بصرف النظر عن استبيان ZEW في ألمانيا غدًا ، لا توجد بيانات تحرك السوق في منطقة اليورو هذا الأسبوع. سيكون معظم التركيز بدلاً من ذلك على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر ، فضلاً عن خطابات لاغارد وفيليروي وهولتزمان.

أداء الجنيه الاسترليني

لم يتأثر الزخم الجيد للغاية الذي تمتع به الجنيه في بداية العام بالضجيج السياسي الأخير في المملكة المتحدة. لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون في موقف هش للغاية بعد تلقيه دعوات متعددة للاستقالة ، حتى من داخل حزب المحافظين. ومع ذلك ، من المتوقع أنه حتى في حالة حدوث تغيير في القيادة ، يجب احتواء مخاطر التراجع على الجنيه (والتي يتم دعمها حاليًا من قبل بنك إنجلترا ).

هذا الأسبوع ، من المفترض أن توفر مجموعة كبيرة من البيانات المهمة في المملكة المتحدة بعض الدعم الإضافي للعملة، حيث من المتوقع استمرار عرض الدولار أيضًا. من المفترض أن تستمر بيانات الوظائف هذا الأسبوع في رسم صورة قوية تمامًا ، ومن المفترض أن يُظهر تقرير التضخم لشهر ديسمبر الصادر هذا الأسبوع تسارعًا هامشيًا آخر في المعدل الرئيسي. تشير التوقعات أن ينخفض ​​اليورو / باوند إلى ما دون 0.8300 على المدى القريب.

أداء الدولار الكندي

اعتمد الأداء الجيد للدولار الكندي في بداية العام على قناعة السوق بأن قيود وباء الكورونا الأخيرة في كندا لن تعرقل خطط تشديد بنك كندا. ستتجه الأنظار في مطلع هذا الأسبوع إلى استطلاع BoC Business Outlook للربع الرابع. ارسل تقرير الربع الثالث إشارات مشجعة من جانب الطلب ، على الرغم من أنه سلط الضوء بوضوح على قيود العرض الخطيرة.

قد لا يعكس الاستطلاع بشكل كامل توقعات الطلب المتدهورة حيث تم جمع البيانات في الغالب قبل أن تصبح أزمة متغير أوميكرون من وباء الكورونا بهذه الحدة . هذا يعني أن القوة التفسيرية للمسح قد تكون محدودة إلى حد ما ، ولكن لا تزال هناك بعض النقاط التي يجب مراقبتها ، مثل توقعات التضخم (وعدد الشركات التي لا تزال تعتقد أن التضخم المرتفع يرجع إلى عوامل مؤقتة) ، ونوايا التوظيف ، والاستثمار الرأسمالي.

مع عدم تضمين الدولار الكندي في الوقت الحالي الكثير من التداعيات الاقتصادية بسبب متغير أوميكرون، لا نرى مجالًا كبيرًا للدولار الكندي للاستفادة من مسح بنك كندا هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن العوامل الخارجية - فوق كل شيء ، أسعار النفط - تثبت أنها داعمة للعملة ومن المتوقع أن يتوقف أي انتعاش في زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي حول منطقة 1.2600 هذا الأسبوع.