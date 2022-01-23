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انستجرام يتيح عمل "remix" للفيديوهات على التطبيق

23 كانون ثاني / يناير 2022 08:47

انستجرام يتيح عمل "remix" للفيديوهات على التطبيق
انستجرام يتيح عمل

يسمح انستجرام الآن للمستخدمين بعمل "remix" أو إعادة خلط لأي فيديو عام على نظامه الأساسي، والآن، ستتمكن من إعادة مزج مقطع فيديو وستكون أيضًا حاضرًا في الفيديو الجديد، ثم يمكنك نشر الفيديو الجديد في ملفك الشخصي.
 
وأعلنت منصة مشاركة الصور والفيديو على تويتر، وقالت الشركة "نحب أن نرى مجتمعنا يبتكر مع لحظة ريمكس على Reels، بدءًا من اليوم ، نطرح ميزة يمكنك من خلالها إعادة مزج أي مقطع فيديو عام جديد تراه على انستجرام، ولن تتأثر مقاطع الفيديو المنشورة قبل هذا الإطلاق".
 
ويحتوي انستجرام أيضًا على إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية استخدام الميزة، ولتجربة الميزة التي تسمح لك بإعادة مزج الفيديو ونشره على ملفك الشخصي، وللقيام بذلك ، أولاً ، اختر الفيديو الذي تريد إعادة مزجه على النظام الأساسي، كما يمكنك عمل"remix"  لفيديوهات Reels، ثم اضغط على علامة القطع الرأسية (أيقونة ثلاثية النقاط) في الزاوية اليمنى السفلية من البكرة المؤهلة.
 
بعد ذلك ، سترى خيار "Remix This Reel"، وبالمثل ، إذا كان مقطع فيديو موجودًا على النظام الأساسي ، فستجد رمزًا أفقيًا ثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العليا من المنشور. انقر فوق ذلك وسترى خيار "إعادة دمج هذا الفيديو" بين الخيارات الأخرى.
 
وسيؤدي النقر فوق خيار ريمكس فيديو / ريل إلى تشغيل الكاميرا، والآن سيظهر الفيديو الأصلي الذي تريد إعادة مزجه على الجانب الأيسر من الشاشة، ز يمكنك أيضًا إجراء تغييرات على الصوت في Reel ورفع مستوى الصوت أو خفضه أيضًا. يمكن أيضًا إضافة التعليقات الصوتية.
 

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