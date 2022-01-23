مونديال 2022: مواجهتان ناريتان في التصفيات الإفريقية

أسفرت قرعة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 لكرة القدم السبت، عن مواجهتين ناريتين بين مصر والسنغال والجزائر والكاميرون.

وأقيم سحب القرعة في مدينة دوالا في الكاميرون التي تستضيف حالياً كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وتأهل إلى الدور الثالث الحاسم عشرة منتخبات هي السنغال، المغرب، تونس، الجزائر، نيجيريا، مصر، الكاميرون، غانا، مالي، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.



وبالتالي، سيتواجه الزميلان في ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح مع السنغالي ساديو مانيه، فيما سيسعى نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز إلى حجز مكان لـ”محاربي الصحراء” في المونديال القطري، بعد الخروج القاسي لحامل اللقب من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا.



وكانت مصر أول دولة إفريقية تبلغ نهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1934. وظهرت في ثلاث نسخ في أعوام 1934 و1990 و2018).

لعب “الفراعنة” سبع مباريات فتعادلوا في اثنتين وخسروا خمس مرات، وسجلوا خمسة أهداف واستقبلوا 12 هدفاً.

أما الجزائر، فشاركت في أربع نهائيات (1982، 1986، 2010 و2014)، وكانت أفضل إنجازاتهم دور الـ16 في البرازيل 2014.

وفي المجموع، لعبت الجزائر 13 مباراة ففازت في 3 وتعادلت في 3 وخسرت 7، وأحرزت 13 هدفاً وتلقت شباكها 19 هدفاً.

وستواجه تونس التي شاركت في خمسة مونديالات (1978، 1998، 2002، 2006 و2018)، مالي التي لم تلعب سابقاً في نهائيات كأس العالم.



أما المغرب الذي كان أول منتخب يتخطى دور المجموعات عندما بلغ دور الـ16 عام 1986 في ثاني مشاركاته الخمس في المونديال، سيخوض مواجهة هي الأسهل نسبياً أمام الكونغو الديموقراطية التي شاركت في نهائيات واحدة بكأس العالم في ألمانيا الغربية عام 1974 تحت مسمى زائير.

في المجموع، لعب المغرب 16 مباراة، حيث فاز في 2 وتعادل 5 وخسر 9. وسجل 14 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفاً. وتم توزيع المنتخبات العشرة إلى مستويين بناءاً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر تشرين الثاني 2021، وبالتالي تلعب المنتخبات الأعلى تصنيفاً، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفاً (تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى).



ويقام الدور الحاسم بين 21 و29 آذار المقبل بنظام الذهاب والإياب.

وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:

مصر – السنغال

الكاميرون – الجزائر

غانا – نيجيريا

جمهورية الكونغو الديموقراطية – المغرب

مالي – تونس