"هنية" يعلن عن منحة مالية لدعم (10) اتحادات للألعاب الفردية

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة عن تقديم دعم مالي كمرحلة أولى بقيمة (10.000) دولار، ستمنح لعدد (10) اتحادات رياضية للألعاب الفردية هي :

- اتحاد ألعاب القوي

- اتحاد الدراجات الهوائية

- اتحاد الجودو

- اتحاد التايكوندو

- اتحاد الملاكمة

- اتحاد الترايثلون

- اتحاد البيسبول

- اتحاد المصارعة

- اتحاد الشطرنج

- اتحاد القوة البدنية

وأوضح هنيه أن هذه المنحة تأتي ضمن مبلغ إجمالي (100.000) دولار المقدمة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولجنة العمل الحكومي في غزة، لدعم الاتحادات الفردية ودعم الأندية بكرة السلة واليد والطائرة وتنس الطاولة ورعاية بطولات الكؤوس ودعم مشاركة منتخب فلسطين لكرة البتر، ومشاركة نادي الصداقة في البطولة العربية لكرة الطائرة بتونس.