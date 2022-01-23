النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2170) الأحد 23/1/2022
أخبار فلسطينية
«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس
حماس» تعلن عن دراسة مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني
فلسطين تطالب بلجنة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية
هنية يهاتف عائلة القائد يوسف السركجي
حماس: السلطة اتخذت قرارًا بإنهاء مظاهر المقاومة بالضفّة
كورونا: حالتا وفاة و928 إصابة
هنية يهاتف عائلة القائد يوسف السركجي في الذكرى الـ20 لاستشهاده
منصور يدعو لتحرك دولي لوقف التهجير القسري للفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
"الكابينيت" الإسرائيلي يلغي جلسته المقررة اليوم بعد إصابة جانتس بكورونا
إعلام: هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل
أكثر من 54 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل
خمس طائرات مسيرة».. مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي
إلغاء اجتماع الكابنيت غدًا بسبب كورونا
بينيت يعتزم الامتناع عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات
الشرطة الإسرائيلية تجسست عبر "بيغاسوس" على رؤساء سلطات محلية
اخبار دولية
بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين
عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول ويجب أن يتوقف
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 345.8 مليون حالة
كورتيز: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول
تظاهرة في شيكاغو غدًا احتجاجًا على استمرار انتهاكات الاحتلال
أخبار عربية
تجنباً لمواجهة إسرائيلي.. شبل كويتي ينسحب من بطولة دبي
الإمارات.. نحو ألف إسرائيلي انتقلوا للإقامة في دبي خلال عام
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها
الشرق الأوسط
إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل
اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة «برقة» بنابلس
الشروق المصرية
الاحتلال يحرم أمين سر حركة فتح في القدس من حضور جنازة والده
إسرائيل تحذر من زيادة مظاهر معاداة السامية في العالم بسبب جائحة كورونا
الغد الأردنية
سيناريو “يوم القيامة” الحقيقي: كيف انتزع هشام أبو هواش التنازل الإسرائيلي؟
هل يسقط مخطط غرس الأشجار في النقب رئيس وزراء إسرائيل؟
“إسرائيل” تعتقل 17 صحفيا فلسطينيا في سجونها
الشرق القطرية
الاحتلال يعدم مسنين فلسطينيين بدم بارد
بعد فقدها لسمعها بالحمى.. فريق طبي قطري بغزة يعيد السمع لطفلة بزراعة قوقعة
صيدلانية فلسطينية تتحدى الفشل وتصنع 20 منتجًا طبيعياً بما يعادل 30 دولار
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الحاج علي يدعو لتعميم تجربة بيتا في البلدات الأخرى
إصابة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
دعوات للمشاركة في وقفة "بيتا" للمطالبة بالإفراج عن حمايل
خالد: الديمقراطية لم تحسم مشاركتها في اجتماع "المركزي"
القدس المحلية
اعتقال 4 أسرى سابقين من طولكرم
محلل يشكك بالنوايا.. مصدر لـ “القدس”: محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية
مستوطنون يمنعون المواطنين من زراعة أرضهم في زنوتا
مقتل سيدة في جريمة إطلاق نار بالرملة
تعليق الدوام المدرسي الأحد في مدرسة بنات بلعا الثانوية بسبب ارتفاع إصابات كورونا
إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبتهم قرب الحدود مع لبنان
الدفاع المدني بغزة يدعو المواطنين إلى عدم التهاون في اتخاذ تدابير الأمان
الحكم المحلي و”فتح” تستنكران احراق مركبة رئيس بلدية جنين
الحياة الجديدة
هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة غور الأردن
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون
العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزلهما في عكا
لجنة التحقيق بوفاة الطفل النواتي توصي بمعاقبة كل من تمت الاشارة له بالخطأ
جريدة الأيام
رام الله: وقفة إسناد ودعم للأسير أبو حميد والاحتلال يواصل رفض السماح بزيارته
لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي توصي بإحالة الملف إلى النيابة...
الأحمد: التحضيرات تتواصل استعداداً لاجتماع المجلس المركزي يوم 6 شباط
» 2500 أميركي يوقعون عريضة تطالب بلينكن بالتدخل لوقف التطهير العرقي بالنقب
الإسلامي الفلسطيني يؤكد تعرضه لـ حدث تشغيلي من قبل أحد موظفيه
علماء يرصدون نسخة جديدة من المتحوّرة "أوميكرون" تثير مزيداً من التساؤلات
أطباق شعبية افتراضية لزوار الجناح الفلسطيني في "إكسبو 2020 دبي"
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون
البرغوثي يشيد بقرار المحكمة الإدارية الألمانية بشأن المقاطعة
مستوطنون يقتحمون قرية برقة شرق رام الله
قوات الاحتلال تقتحم حي كفر عقب شمال القدس
حماس تثمّن مبادرة لـ"الديمقراطية" تتعلق بإنهاء الانقسام
النائب الرجوب يطالب السلطة بإطلاق يد نشطاء المقاومة الشعبية
دعوات في بيتا لوقفة تدعو السلطة للإفراج عن حاتم حمايل
فصائل بالمنظمة لـ"صفا": لم نقرر حضور اجتماع "المركزي" من عدمه
بعد 73 عامًا.. فيلم "الطنطورة" يكشف قبر جماعي على شاطئ قيسارية
منتدى الإعلاميين يدين قرار سجن الصحفي عبد الرحمن ظاهر
رفضًا للتطبيع.. الطفل العوضي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي بدبي
"المتابعة الوطنية" تستهجن الاعتقالات السياسية في بيتا
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ 23
الدفاع المدني يدعو لعدم التهاون عند استخدام أدوات التدفئة
صور تركيب إنارة لجسر وادي غزة البحري
فلسطين اليوم
بينهم أسرى محررون.. أربعة معتقلين من طولكرم بعد اقتحام منازل المواطنين
"كفوا أيديكم عن أبناء بيتا وحراس جبالها"
مواجهات بين الشبان والاحتلال في برقة بنابلس
مدفأة تصيب 9 افراد من عائلة واحد في بيت حنينا بالقدس
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في الرملة
إصابة 4 جنود "إسرائيليين" على الحدود مع لبنان
سما نيوز
مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية
تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية
أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية
الديمقراطية تقدم للقيادة الجزائرية ميادرتها لإنهاء الإنقسام.. وهذا ما جاء فيها
تيسير خالد: الجبهة الديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي
البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس
الإعلان عن اتفاق "تعاون تاريخي" بين اتحادي المغرب وإسرائيل لكرة السلة
إصابات بمواجهات عند مدخل مخيم العروب
عرب 48
9 إصابات جراء حريق منزل في بيت حنينا
شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس
الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا و928 إصابة جديدة
إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد
وكالة وفا
هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة غور الأرد ...
مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في الرملة
مستوطنون يقتحمون قرية برقة شرق رام الله
النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما الق ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 23 كانون ثاني (يناير)
ý 1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.
ý 1950م إسرائيل تعلن القدس الغربية المحتلة عاصمة لها بعد احتلالها عام 1948.