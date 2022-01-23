غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2170) الأحد 23/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

«السلطة»: إسرائيل تشن حملة لنزع ملكية الفلسطينيين في القدس

حماس» تعلن عن دراسة مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

فلسطين تطالب بلجنة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية

كورونا : حالتا وفاة و928 إصابة

أخبار إسرائيلية

"الكابينيت" الإسرائيلي يلغي جلسته المقررة اليوم بعد إصابة جانتس بكورونا

إعلام: هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل

أكثر من 54 ألف إصابة ب كورونا في إسرائيل

خمس طائرات مسيرة».. مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي

إلغاء اجتماع الكابنيت غدًا بسبب كورونا

بينيت يعتزم الامتناع عن التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات

اخبار دولية

بارليف ينتقد سياسة الكيل بمكيالين تجاه عنف المستوطنين

عضو كونغرس أميركي: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول ويجب أن يتوقف

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 345.8 مليون حالة

كورتيز: هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح غير مقبول

أخبار عربية



الإمارات.. نحو ألف إسرائيلي انتقلوا للإقامة في دبي خلال عام

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها

الشرق الأوسط

إسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لزيارة الأسير ناصر أبو حميد

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل

اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة «برقة» بنابلس

الشروق المصرية

الاحتلال يحرم أمين سر حركة فتح في القدس من حضور جنازة والده

إسرائيل تحذر من زيادة مظاهر معاداة السامية في العالم بسبب جائحة كورونا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يعدم مسنين فلسطينيين بدم بارد

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

اعتقال 4 أسرى سابقين من طولكرم

محلل يشكك بالنوايا.. مصدر لـ “القدس”: محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

مستوطنون يمنعون المواطنين من زراعة أرضهم في زنوتا

مقتل سيدة في جريمة إطلاق نار بالرملة

تعليق الدوام المدرسي الأحد في مدرسة بنات بلعا الثانوية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبتهم قرب الحدود مع لبنان

الدفاع المدني ب غزة يدعو المواطنين إلى عدم التهاون في اتخاذ تدابير الأمان

الحكم المحلي و”فتح” تستنكران احراق مركبة رئيس بلدية جنين

الحياة الجديدة

هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة غور الأردن

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من طولكرم بينهم أسرى محررون

العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزلهما في عكا

جريدة الأيام

رام الله: وقفة إسناد ودعم للأسير أبو حميد والاحتلال يواصل رفض السماح بزيارته

لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي توصي بإحالة الملف إلى النيابة...

الأحمد: التحضيرات تتواصل استعداداً لاجتماع المجلس المركزي يوم 6 شباط

» 2500 أميركي يوقعون عريضة تطالب بلينكن بالتدخل لوقف التطهير العرقي بالنقب

الإسلامي الفلسطيني يؤكد تعرضه لـ حدث تشغيلي من قبل أحد موظفيه

علماء يرصدون نسخة جديدة من المتحوّرة "أوميكرون" تثير مزيداً من التساؤلات

أطباق شعبية افتراضية لزوار الجناح الفلسطيني في "إكسبو 2020 دبي"

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

أول تعقيب من حماس على مبادرة الديمقراطية لانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

الديمقراطية تقدم للقيادة الجزائرية ميادرتها لإنهاء الإنقسام.. وهذا ما جاء فيها

تيسير خالد: الجبهة الديمقراطية لم تحسم قرارها بعد بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

عرب 48

شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في حادث دهس

الصحة الفلسطينية: وفاتان بكورونا و928 إصابة جديدة

إحراق مركبة رئيس بلدية جنين

إسرائيل ترفض طلبًا لحسين الشيخ بزيارة الأسير ناصر أبو حميد

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 23 كانون ثاني (يناير)

ý 1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.

ý 1950م إسرائيل تعلن القدس الغربية المحتلة عاصمة لها بعد احتلالها عام 1948.