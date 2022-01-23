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انتخاب "وشاح" رئيساً للجنة الأحياء المركزية في النصيرات

23 كانون ثاني / يناير 2022 09:43

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غزة-الرأي


عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء لجان الأحياء في النصيرات لاختيار رئيسا للجنة الأحياء المركزية، التي تم تشكيلها مؤخراً.
بدوره رحب رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري برؤساء لجان الأحياء، مثمناً دورهم في خدمة المجتمع ونقل هموم المواطنين ومشاركتهم للبلدية في صنع القرار، من خلال مشاركتهم في اعداد الخطة الاستراتيجية.
وأكد عضو المجلس البلدي المكلف بملف لجان الاحياء د. عادل الهور على العلاقة التكاملية بين البلدية ولجان الأحياء ودورها في خدمة أهالي النصيرات.
وقال: "عكفنا منذ تولينا إدارة البلدية على تفعيل اللجان الموجودة وإعادة تشكيل بعضها، بما يضمن مشاركة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تشكيل 15 لجنة حي موزعة جغرافيا لتغطي كافة أنحاء النصيرات".
يشار إلى أنه تم في نهاية اللقاء فتح باب الترشيح لاختيار رئيساً للجنة الأحياء المركزية ونائبا له وأميناً للسر، حيث تم انتخاب كلا من أ. نبيل وشاح رئيساً للجنة، د. نصيف الحاج نائباً للرئيس، و أ. محمود درويش أميناً للسر.
 

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