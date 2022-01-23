العمل تشارك لجنة اعتماد مراكز مؤهلة لفحص صهاريج البترول والغاز

غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل، ممثلة بمدير دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أ. رائد أبو شهلا، في الاجتماع الثالث للجنة "إعداد لائحة لاعتماد مراكز مؤهلة لفحص صهاريج البترول والغاز".

ويترأس اللجنة وزارة النقل والمواصلات، وعضوية "وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الداخلية والأمن الوطني-الدفاع المدني، وزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وجمعية أصحاب شركات البترول والغاز، واتحاد الصناعات الهندسية".

وهدف اللقاء إلى مراجعة قائمة مراكز فحص صهاريج البترول والغاز المتنقلة وفق المعايير التي تم استحداثها، كما تم وضع خطة عمل وجدولة الزيارات الميدانية للتقييم.

