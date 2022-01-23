وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يتفقد سير العمل في مجمع محاكم خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل تشارك لجنة اعتماد مراكز مؤهلة لفحص صهاريج البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية عمل خان يونس تُنجز مخالصتين عمالية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني تبحث التعاون المشترك مع بنك القدس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات عنصرية في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنظم زيارات ميدانية على المنشآت العاملةبالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل خان يونس تواصل جولاتها التفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تنتهي من مشروع صيانة الحُفر بمعبر كرم أبو سالم التجاري وكالة الرأي الفلسطينية انتخاب "وشاح" رئيساً للجنة الأحياء المركزية في النصيرات
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل تشارك لجنة اعتماد مراكز مؤهلة لفحص صهاريج البترول والغاز

23 كانون ثاني / يناير 2022 10:07

11
11

غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل، ممثلة بمدير دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أ. رائد أبو شهلا،  في الاجتماع الثالث للجنة "إعداد لائحة لاعتماد مراكز مؤهلة لفحص صهاريج البترول والغاز".
ويترأس اللجنة وزارة النقل والمواصلات، وعضوية "وزارة العمل، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الداخلية والأمن الوطني-الدفاع المدني، وزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وجمعية أصحاب شركات البترول والغاز، واتحاد الصناعات الهندسية".
وهدف اللقاء إلى مراجعة قائمة مراكز فحص صهاريج البترول والغاز المتنقلة وفق المعايير التي تم استحداثها، كما تم وضع خطة عمل وجدولة الزيارات الميدانية للتقييم.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟