المدهون يتفقد سير العمل في مجمع محاكم خانيونس

غزة-الرأي

قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء " نحرص على تسخير كافة الامكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المحاكم عبر استخدام ادوات التقنية الحديثة، خاصة في ظل العمل على إعداد برنامج قضائي الكتروني متكامل يساعد في تجويد الخدمة القضائية، وتوفير الكوادر البشرية واللوازم الفنية لتسهيل اجراءات التقاضي".

وبين المستشار المدهون أهمية التعاون بين جميع أطراف عملية التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة التي تعتبر الهدف الأسمى، بمفهومها الكامل والشامل من خلال سرعة الإجراءات والمحافظة على ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً ومكرراً على ضرورة المحافظة على عدالة الإجراءات والمساواة بين الخصوم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مجمع محاكم خانيونس لمتابعة سير العمل وإجراءات التقاضي والتنفيذ في المجمع، وكان برفقته المهندس ماهر الرفاتي مدير عام المحاكم النظامية والأستاذ محمود الحفني مدير مكتب رئيس المجلس.

واستمع المستشار لاحتياجات القضاة والموظفين وملاحظات المحامين والمراجعين للمجمع، موجها تعليماته لمدير عام المحاكم بدراسة الاحتياجات وتوفير ما يلزم وفق الامكانات المتاحة، وتوفير بيئة عمل مثالية تسهم بتعزيز اركان العدالة.

وعقد المستشار المدهون خلال الزيارة، اجتماعين منفصلين مع قضاة المجمع، ومع الموظفين، أكد خلالهما على سمو الرسالة القضائية وثقل تبعتها، مما يستوجب مزيد من الالتزام والانضباط الإداري والفني، لتحقق أهدافها وهي الفصل بين المنازعات ورد المظالم لأهلها وإقامة العدل.

وثمن المستشار المدهون جهود قضاة وموظفي المجمع وجودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمحامين، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد والعطاء وحسن معاملة جمهور المتقاضين، في سبيل الرقي بالمنظومة القضائية.

