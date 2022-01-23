بلدية خزاعة تشارك ورشة تفاعلية لتعزيز الصمود المجتمعي

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية خزاعة المكلف م. عمر أبو ريدة صباح اليوم في ورشة تفاعلية تنسيقية حول دور لجان تعزيز الصمود المجتمعي وآليات التشبيك والتواصل مع مزودي الخدمات وأصحاب القرار بهدف المساهمة في الحد من الانكشافات والمخاطر التي تواجه المجتمعات المحلية، وبحث سبل تعزيز الشراكة والتشبيك فيما بين اللجان والبلديات وأصحاب القرار .

- وأكد م. عمر أبو ريدة على ان البلدية تولي هذه اللجان الأهمية وتحاول قدر المُستطاع توفير مقومات تعزيز صمود السكان والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف المحيطة، من خلال تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات، مرحب بكافة المبادرات النوعية التي تؤسس لشراكات حقيقية تعمل على تقديم الخدمات المباشرة للسكان

- مشيراً إلى أهمية لجان تعزيز الصمود المجتمعي في الأحياء التي قامت الجمعية بتشكيلها من أجل تسهيل وصول الخدمات المباشرة للمواطنين من خلال مبادرات نوعية في المناطق الهشة.

- من جانبه اكد منسق لجنة تعزيز صمود خزاعة أ. أدهم قديح على دور وأهمية وانجازات اللجان الموزعة في محافظة خانيونس ،مشيراً الى التجربة الناجحة خلال الفترة السابقة من قيادة التدخلات والمبادرات المجتمعية والدور التكاملي الذى مع البلديات وجمعية الثقافة والفكر الحر من خلال المساهمة في التخفيف من حدة الانكشافات التي تعاني منها مجتمعاتهم .

