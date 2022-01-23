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" الإرشاد المروري" يعقد 70 محاضرة في التوعية المرورية

23 كانون ثاني / يناير 2022 10:16

غزة- الرأي

عقد الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة سلسلة لقاءات ومحاضرات في التوعية المرورية لطلاب وطالبات عدداً من المدارس في محافظات قطاع غزة.

وأكد مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري المقدم أشرف أبو عربية أنه تم تنفيذ 70 محاضرة في عدد 6 مدارس بمحافظات قطاع غزة، استفاد من المحاضرات واللقاءات ما يقارب 2820 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أنه تخلل اللقاءات والمحاضرات جانب نظري وتدريب عملي حول العبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحادث حيث تم التركيز على المدارس المتواجدة على طريق صلاح الدين.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برنامج محاضـرات التوعيـة المروريـة والسـلامة علـى الطريـق في المدارس بالتنسيق والتعاون والمشاركة مع وزارة النقل والمواصلات ووزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وذلك لنشـر الـوعي والثقافـة المروريـة والحـد مـن وقـوع الحـوادث المـرورية.

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