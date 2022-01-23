بلدية النصيرات وشركة الكهرباء تعملان على إناره شارع الرشيد

غزة-الرأي

بلدية النصيرات وسط قطاع غزة اليوم السبت، بالتعاون مع شركة الكهرباء بإنارة شارع الرشيد غرب النصيرات.

وعملت طواقم بلدية النصيرات بالتعاون مع طواقم شركة الكهرباء على تمديد كابل كهربائي لانارة الكشافات الممتدة على الجسر المقابل لمجرى وادي غزة.

كما ستقوم طواقم البلدية خلال الأيام القادمة بزراعة أعمدة انارة إلى الجنوب من جسر شارع الرشيد، بالإضافة إلى تركيب ما يزيد عن 10 كشافات انارة، تعمل على انارة الطريق وتوضح الرؤية امام السائقين وسكان المنطقة.

يشار الى ان منطقة الجسر في شارع الرشيد تعد من أخطر المناطق المرورية في قطاع غزة، وجاءت هذه الأعمال للمساهمة في ايجاد وخلق بيئة مرورية آمنة في المنطقة.

