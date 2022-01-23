الزراعة وسلطة الأراضي تطلقان مشروع الرفع المساحي

غزة-الرأي

شرعت الادارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة،بالتعاون مع سلطة الأراضي الفلسطينية بتنفيذ مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم حدود المحررات".

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة ادارة المحررات لتحديث قواعد بيانات ترسيم حدود المحررات، والرفع المساحي للحيازات الزراعية بالمشروعات الزراعية العاملة بآراضي المحررات.

بدوره،أوضح أ. محمد اللولو مدير عام المحررات،بأن المشروع يتم تنفيذه من خلال فريق عمل مشترك من الإدارة العامة للمحررات وسلطة الأراضي الفلسطينية.

ويساهم المشروع بمعالجة العديد من الإشكاليات الميدانية من خلال توفير قواعد بيانات محدثة، ومحوسبة لآراضي المحررات، وتحديد نوعها وتصنيفها، وكذلك بيان الحيازات والأصول الزراعية بالمحررات.

وأكد اللولو، أن المشروع يحقق العديد من الأهداف منها الحفاظ على المقدرات الزراعية، وتحديث قواعد بيانات المؤسسات العاملة بالمحررات من شركات وجمعيات ومزارعين وفق نظام محوسب. وذلك ضمن محددات المحافظة على المصادر الطبيعية وتوفير بيئة عمل زراعية مستدامة، ضمن السياسات العامة والضوابط الإدارية والقانونية.

بدوره، أوضح أ. معتز الأغا أن المشروع يحقق العديد من النتائج أهمها: رفع جميع الاشغالات الزراعية الموجودة في أراضي المحررات مرتبطة بالإحداثيات مع ربطها ببيانات أصحاب تلك الاشغالات، وكذلك توفير قاعدة بيانات محدثة لأراضي المحررات، وأرشفة البيانات وربطها بالتصوير الجوي عن طريق دائرة نظم المعلومات الجغرافية، مما يساهم بتصويب الوضع القانوني حسب الرفع المساحي الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الطرفان على الاستمرار بالتعاون المشترك في سبيل تحقيق المصلحة العامة والمزارعين والمواطنين.

