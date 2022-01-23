وجهاء ومخاتير الرمال يكرمون صناع الجمال العاملين اثناء المنخفضات

غزة-الرأي

كرم وجهاء ومخاتير حي الرمال مجموعة من صناع الجمال في بلدية غزة العاملين في أوقات الطوارئ وخاصة المنخفضات الجوية، تقديراً لجهودهم ودورهم في الحفاظ على نظافة وجمال مدينة غزة.

وشارك في التكريم الذي نظم في حديقة مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية وسط المدينة، رئيس البلدية د. يحيى السراج ورئيس لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط. وحضر التكريم منسق لجنة الطوارئ م. أحمد أبو عبدو والناطق باسم اللجنة حسني مهنا ورئيس قسم جمع وترحيل النفايات ماجد سكر، ومن المخاتير والوجهاء منسق عام تجمع مخاتير وشخصيات منطقة غزة المختار عبد لكريم أبو شعبان، والمختار أحمد الغلاييني والمختار صلاح المزيني والمختار سمير القصاص والوجيه أبو السعيد الزايغ والمختار أبو حسام سكيك وآخرون.

وشكر رئيس البلدية الوجهاء والمخاتير على هذه اللفتة الكريمة التي تشجع صناع الجمال على بذل جهد أكبر في الحفاظ على جمال مدينة غزة، مؤكدًا أن تعاون الجميع مع صناع الجمال يساهم في الارتقاء بواقع المدينة ويخفف الكثير من مشاكل فصل الشتاء الناتجة عن القاء الكثيرين للمخلفات والنفايات على الأرض دون مبالاة.

ودعا المواطنين إلى المساهمة في التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل صناع الجمال والعاملين في البلدية من خلال الالتزام بالارشادات المعلنة من وحدة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، والالتزام بتسديد فاتورة الخدمات الشهرية من المقتدرين على دفعها.

من ناحيته؛ شكر المختار أبو شعبان بلدية غزة إدارة وعاملين على جهودها ودورها الكبير في المنخفضات الجوية الأخيرة والحفاظ على نظافة المدينة وإجراء أعمال صيانة للطرقات، وبذل جهود كبيرة في سبيل تحسين واقع الخدمات المقدمة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأكد أن مخاتير ووجهاء المدينة يقدرون الجهود العظيمة للبلدية وطواقمها ولا سيما في أوقات الطوارئ.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع دروع التكريم على صناع الجمال ومساعدة نقدية تقديراً لجهودهم.

