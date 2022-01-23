زراعة خانيونس تشارك في عمل الخطة الاستراتيجية لعام 2022 - 2026

غزة-الرأي

شاركت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس، ممثلة بالمهندس أحمد النواجحة فى عدة ورشات عمل نفذتها بلدية خانيونس حول الخطة الاستراتيجية لعام 2022 - 2026،ضمت العديد من اللجان،حيث تم مشاركة لجنة الزراعة والصناعة والتجار . وخلال اللقاء تم مناقشة الصعوبات والمشاريع والفرص المتاحة، وتحديد نقاط الضعف التى تواجه المنطقة خصوصا المناطق الزراعية، والمهمشة،اضافةلملوحة المياه .

و تأتى هذه المشاركة لتعزيز دور الوزارة بمشاركة المؤسسات فى صمود ودعم المزارعين، والتخفيف من العقبات خصوصاً الطرق الزراعية،و المخلفات النباتية والحيوانية .

وفي السياق ذاته،تم مناقشة مزارع الأبقار والدواجن والأغنام، داخل المحافظة،وتحديد مناطق متخصصة.

