الصحة تبحث التعاون المشترك مع المستشفى الميداني الاردني

غزة-الرأي

بحث وفد الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة سبل تعزيز التعاون المشترك مع المستشفى الميداني الأردني، جاء ذلك خلال زيارتهم للمستشفى.

بدوره، أكد مدير دائرة العلاقات العربية بوزارة الصحة المهندس أنور عطالله على العطاء السخي للشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومشيرا الى دور المستشفى في التخفيف عن كاهل وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

من جهته، اوضح قائد القوة في المستشفى الميداني الأردني عقيد ركن أنور البشابشة أن طواقم المستشفى قامت باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بواجبها الإنساني في علاج المرضى، وتأدية مهامها على أكمل وجه فور وصولها، ومؤكدا على وقوفهم بجانب الوزارة للتخفيف عن كاهلها في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة