دائرة النقل والمواصلات بالصحة تنجز نحو (156) ألف مهمه خلال 2021

غزة-الرأي

ذكرت دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة خلال تقريرها السنوي أن طواقمها الموزعة على المرافق الصحية قدمت نحو (156) ألف مهمه نقل خلال العام الماضي 2021.

وبين التقرير أن خدمات النقل تنوعت ما بين خدمات نقل للكوادر الطبية ومهمات استدعاء ومهمات مختلفة لصالح الادارات بوزارة الصحة خلال جائحة كورونا وتوفير كل ما يلزم لنقل اللجان الخاصة بالطب الوقائي وفحص العينات، ونقل الكوادر الطبية من والى مراكز الحجر الصحي وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل.

وأوضح أن إجمالي عدد المهمات التي قامت بها دائرة النقل والمواصلات للإدارات المختلفة خلال العام الماضي 2021 تزيد عن (47) ألف مهمه، كما وبلغت المهمات الخاصة بجائحة كورونا نحو (18) ألف مهمة مختلفة ساهمت في تعزيز سرعة الاستجابة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

وبين التقرير أن من انجازات الدائرة تضمنت عمليات الصيانة الدورية لسيارات النقل والاسعاف في مرافق وزارة الصحة وتوفير الوقود اللازم لها، حيث بلغ عدد السيارات التي تم صيانتها (2.309) سيارة نقل واسعاف بينما بلغ إجمالي تكلفة الوقود خلال عام 2021 نحو (421) ألف دولار كان لها دوراً كبيراً في تسهيل العمل بالإدارات والدوائر المختلفة في وزارة الصحة.

أما فيما يتعلق بتعزيز منظومة العمل الصحي بغزة وتزويدها بسيارات النقل والإسعاف، بمشاركة عدد من المؤسسات المتبرعة والتي بلغت (86) سيارة خلال عام 2021 ما بين سيارات نقل واسعاف لوزارة الصحة والداخلية ولجمعيات خيرية مختلفة.