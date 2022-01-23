المستشفى الأوروبي يجري عشر عمليات منظار متقدمة

غزة-الرأي

أجرى الفريق الطبي بقسم المناظير برئاسة استشاري الجهاز الهضمي د. خالد مطر 10 عمليات منظار متقدمة في يوم واحد في مستشفى غزة الأوروبي، بمشاركة د. اياد خمايسة رئيس قسم المناظير بمستشفى رامبام في حيفا. .

وأوضح د. مطر أن جميع العمليات التي أجراها د. خمايسة مع الفريق المحلي بالمستشفى، تعتبر عمليات هامة ومتقدمة جداً ولا تجرى عادة داخل قطاع غزة، نظراً لحاجتها لمراكز متقدمة للتعامل معها.

وأضاف : " تم اختيار الحالات من جميع مناطق القطاع على حسب أهمية كل حالة ومدى صعوبتها ، وتم الاجراء الطبي باستخدام جهاز التصوير بالمنظار وهو جهاز متقدم ومتطور ويعد الاول من نوعه في قطاع غزة "

وأشار د. مطر إلى أنه ومن خلال تلك العمليات التي استمرت لمدة 12 ساعة متواصلة تم أخذ عينات من مرضى الاورام وهذه العينات لا يمكن سحبها الا عن طريق هذا الجهاز الذي وصل حديثاً للمستشفى.

وتابع : " بفضل الله تمكنا من حل اغلب مشاكل المرضى الذين تنوعت اعمارهم بين 20 الى 70 عام ،والمرضى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى في اليوم التالي ". ولفت د. مطر إلى أن تنظيم العمليات وتسهيل اجرائها تم بالتنسيق مع ادارة المستشفى وقسم العلاقات العامة والاعلام، منوهاً إلى أن الايام القادمة ستشهد زيارات مماثلة لأطباء من الخارج وبشكل دوري.

من جانبه قام مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد بتكريم د. خمايسة وتسليمه شهادة شكر على مبادرته بالقدوم وعلى الجهود العظيمة التي قام بها للتخفيف عن المرضى.