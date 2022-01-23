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التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:09

التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

غزة- الرأي

استقبلت إدارة مؤسسة بيت الأمان لعناية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وفداً من أعضاء البرلمان الصغير  فوج تاني من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، برفقة  ماجدة شحادة .

جاء ذلك،  بهدف تعريفهم بالمؤسسة والخدمات المقدمة  للنساء الناجيات من العنف وتم تقديم نبذة عن المؤسسة والإجراءات المتبعة مع النساء  والفتيات تحت سن 18عام في توفير كافة السبل لحمايتها من التعرض للعنف ودار الحديث حول أهمية الشراكة والتعاون بين بيت الأمان ومركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، واشتراكهما في هدف أساسي وحيوي وهو توفير خدمة فضلي للنساء المعنفات والفتيات .


وأوضحت سهاد قنيطة  أن النساء  التي يتم استقبالها والخدمات المقدمة طرفهم تقدم للسيدات التي تعاني من مشاكل العنف بجميع اشكاله ، وأن المؤسسة تعتبر البيئة الآمنة للنساء المعنفات حيث يتم توفير إيواء  ومعيشة وتوفير احتياجات لهن ولأطفالهن، وتوفير فرص جديدة تمكنهم من الدراسة وتنمية المهارات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي،  وكان هناك العديد من الاستفسارات التي تم الإجابة عليها وتوضيحها بما يتعلق بالنواحي المهنية واللوجستية.
وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة داخل المؤسسة للتعرف على الأقسام  التي تقدم فيها الخدمة.

272303905_299018062252336_2753767568303176066_n التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
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