التنمية تعزز تعاونها مع التفتيش القضائي لحماية النساء المعنفات

غزة- الرأي

استقبلت إدارة مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وفد من الإدارة العامة للتفتيش القضائي برئاسة المستشار يحي الفرا.

جاء ذلك بهدف تكامل وتناسق الخدمة المقدمة للنساء الناجيات من العنف والإجراءات المتبعة مع النساء والفتيات تحت سن 18عام في توفير كافة السبل لحمايتها من التعرض للعنف، وتشديد العقوبة على الجاني ومرتكب الاعتداء في حين تم تقديم شكوي بالاعتداء وأكد أ. ابو نافع الفرا على ضرورة حماية النساء والفتيات وتقديم الخدمة الفضلي بما يتعلق بحياتهم وحمايتهم من أي أذي .



بدورها أوضحت أ. سهاد قنيطة مدير المؤسسة أن النساء التي يتم استقبالها والخدمات المقدمة طرفهم تقدم للسيدات التي تعاني من مشاكل العنف بجميع اشكاله ، وأن المؤسسة تعتبر البيئة الآمنة للنساء المعنفات حيث يتم توفير إيواء ومعيشة وتوفير احتياجات لهن ولأطفالهن، وتوفير فرص جديدة تمكنهم من الدراسة وتنمية المهارات ، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.