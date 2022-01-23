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أوقاف خان يونس تعقد مقابلات للمتطوعين في برنامج الخطباء

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:15

أوقاف خان يونس تعقد مقابلات للمتطوعين في برنامج الخطباء
أوقاف خان يونس تعقد مقابلات للمتطوعين في برنامج الخطباء

خان يونس- الرأي

عقد قسم الدعوة والإرشاد في مديرية أوقاف خان يونس مقابلات للمتطوعين الجدد في برنامج خطباء المساجد التابع لوزارة الأوقاف، بهدف اختبار قدرات ومهارات الإلقاء لديهم ومستواهم العلمي، بحضور رئيس القسم أيمن النجار.


وأكد النجار علي أهمية هذه المقابلات، التي تأتي في إطار تعزيز كادر الخطباء, واحداث نقلة نوعية علي مستوى أدائهم, منوهاً بأن الارتقاء بدور الخطباء من شأنه أن يُثري العمل الدعوي, وتغطية كافة مناطق المحافظة بالدعاة.


وأشاد بدور الخطباء في تذكير الناس بالموعظة الحسنة، وجهودهم في نشر رسالة الإسلام السمحاء بين الناس, سائلاً المولي أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

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