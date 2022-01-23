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الأوقاف ومؤسسة إبداع يبحثان سبل التعاون المشترك

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:23

الأوقاف ومؤسسة إبداع يبحثان سبل التعاون المشترك
الأوقاف ومؤسسة إبداع يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وفدٌ من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سبل التعاون المشترك مع مدير مؤسسة إبداع أ. عبد السلام وهبة, خلال زيارة نظمها الوفد لمقر المؤسسة, في اطار تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المختلفة, وضم الوفد منسق التدريب العام في الوزارة أ. فيصل مزيد, وممثلي العلاقات العامة أ. محمد ناجي و أ. ربا قنوع.


بدوره استعرض مزيد آليات سير العمل في قسم التدريب بالأوقاف، وأبرز مهامها، وأنشطتها, وإنجازاتها، وخطتها القادمة, متناولاً مناقشة الاحتياجات التدريبية والمقترحات التي من المتوقع أن يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة والوزارة.


من جهته أوضح وهبة أن مؤسسته تسعي لتطوير الأفراد والمؤسسات الفلسطينية من خلال تقديم خدمات التدريب والاستشارات، بأحدث الأدوات والوسائل، معرباً عن سعادته لفتح آفاق عمل مع وزارة الأوقاف, وعقد الاجتماعات والتعاون في كافة المجالات التي تعود بالنفع بين الجانبين.

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