"الشباب والثقافة" توقع مذكرة تفاهم للارتقاء بالخدمات الشبابية والثقافية

غزة- الرأي

وقعت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد ، مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والعمل على النهوض بالعمل الشبابي والثقافي في قطاع غزة، والارتقاء بالخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدمها البلديات.



وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في مقر وزارة الحكم المحلي، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ووكيل الوزارة المهندس سمير مطير، ورئيس اتحاد بلديات قطاع غزة؛ رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ورئيس بلدية خانيونس المهندس علاء الدين البطة، ورئيس بلدية جباليا المهندس مازن النجار، ورئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، ورئيس بلدية دير البلح الدكتور عماد الجرو، والمدراء العامين في الهيئة.



وأوضح محيسن أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير العمل الشبابي في قطاع غزة، والنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطينية وإتاحة الفرص لتعزيز الدور التنموي والاجتماعي للثقافة، وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية.



وقال محيسن: "جاءت اتفاقية التفاهم انطلاقًا من إدراك طرفي الاتفاق لأهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الشبابي والثقافي والتنمية البشرية والدراسات، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المذكورة، مما يشكل مساهمة فاعلة في تعزيز وتنمية العمل الشبابي والثقافي في قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة لوضع برامج شبابية وثقافية متنوعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الشبابية والثقافية وتساهم في تفعيل المرافق الثقافية التابعة للبلديات.



وأشار إلى أن الهيئة شكلت (40) فريقًا تطوعيًا تضم (400) متطوع تنتشر في كافة محافظات قطاع غزة، وسيتم توجيهها لتنفيذ مبادرات مجتمعية مهمة بالتعاون مع البلديات.

من جانبه أوضح مطير أنه سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال (25) بلدية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المذكرة تساهم في تعزيز مشاركة الشباب في كافة مفاصل العمل المحلي من خلال تشكيل مجالس استشارية شبابية للبلديات ليكون لها دور مهم في وضع الخطط والسياسات العامة، وتقديم رؤيتها حول احتياجات فئة الشباب والمشاركة الفاعلة في لجان المساءلة المجتمعية.



من جهته أكد السراج أن مذكرة التفاهم تساعد على تعزيز وتنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب الفلسطيني من خلال تنفيذ برامج متنوعة تساهم في انخراط الشباب في عمل البلديات وتقديم رؤيتهم حول القضايا المجتمعية المختلفة والمساهمة في معالجتها.



يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الحكم المحلي نفذت خلال الشهر الماضي حملة تطوعية بعنوان "خضراء بسواعد شبابنا" بالتعاون مع عدة مؤسسات حكومية وأهلية وتخللها أنشطة وفعاليات تطوعية في كافة محافظات قطاع غزة.