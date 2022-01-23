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مباحث جباليا النزلة تنجز قضية سرقة عدد من أغطية مصافي مياه الأمطار

23 كانون ثاني / يناير 2022 02:28

مباحث جباليا النزلة تنجز قضية سرقة عدد من أغطية مصافي مياه الأمطار
مباحث جباليا النزلة تنجز قضية سرقة عدد من أغطية مصافي مياه الأمطار

غزة- الرأي

 أنجز قسم مباحث جباليا النزلة تفويض النيابة العامة، حول شكوى تقدم بها مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جباليا النزلة م. ناصر النجار، تفيد بسرقة مجهولين عددًا من أغطية مصافي مياه الأمطار، تعادل قيمتها 24 ألف شيكل، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر.


 وقالت مباحث جباليا النزلة، "إنها شرعت في إجراءات البحث والتحري حول القضية، وبعد جهود مضنية ومتابعة حثيثة للكاميرات في المنطقة وقع الاشتباه على المدعو أ.ع.ع، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه وذلك برفقة كل من المدعو خ.خ.ش وشقيقه ي خ ش، وعليه فقد تم عمل دلالة لتحديد أماكن السرقة وتبين أنهم قاموا بالسرقة من نفوذ بلدية جباليا النزلة وبلدية بيت حانون حيث تبين أن المدعو خ  وشقيقه موقوفان بمؤسسة الربيع وهما من الفتية القصر، وتم احضارهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأفادا بأنهما سرقا أغطية المصافي من نفوذ بلدية جباليا وبلدية بيت حانون وبلدية غزة وتبين أنهما باعا المسروقات للمدعو أ.ب.


 وأضافت أنه "تم التوجه لاحظار المذكور أ.ب ولم يتم العثور عليه حيث أنه فار من العدالة"، موضحةً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات القبض عليه.
 وأشارت مباحث جباليا النزلة، إلى أن ملف القضية والمتهمين أُحيل لمكتب تحقيق الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية.


 من جهتها، قدمت بلدية جباليا النزلة، شكرها وتقديرها لمباحث جباليا النزلة، على انجازها المهمة، التي من شأنها الحد من مشكلات السرقة في أوساط المجتمع.

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