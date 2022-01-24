كيفية إصلاح عطل ميكروفون أيفون بطرق مختلفة

إذا كان الميكروفون لا يعمل على الإطلاق أو كان الصوت الذي يتم التقاطه مكتومًا أو غامضًا أو غير واضح، فهناك يعض الطرق التي يمكنك استخدامها لحل مشكلات عدم عمل ميكروفون أيفون، من خلال استكشاف المشكلة وإصلاحها، والتي نرصدها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تأكد من خلو الميكروفونات من أى عوائق

من السهل أن يتم حظر ميكروفونات أيفون الخاصة بك جزئيًا أو كليًا بواسطة جميع أنواع الأشياء، بما في ذلك الأوساخ والغبار ونسالة الجيب، بالإضافة إلى حافظات الهاتف وواقيات الشاشة.



يحتوي جهاز أيفون على ثلاثة ميكروفونات، لذا تحقق من كل منها بحثًا عن أي انسداد محتمل، وإذا لزم الأمر، قم بإزالة الحافظة أو واقي الشاشة إذا كان يعيق الطريق.



يجب أن يكون لديك واحد في الجزء السفلي من الهاتف (ابحث عن سلسلة الثقوب الصغيرة)، وواحد في الجزء العلوي من الشق (فتحة طويلة مستطيلة الشكل)، والثالث في الجزء الخلفي من الهاتف، عبارة عن النقطة الدقيقة الصغيرة فتحة بحجم بالقرب من عدسات الكاميرا.



اختبر الميكروفون

من السهل اختبار الميكروفونات لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل طبيعي:

• اختبر الميكروفون للمكالمات الهاتفية: ابدأ تطبيق Voice Memos وقم بتسجيل مذكرة قصيرة، والتحدث في الميكروفون في الأسفل، قم بإعادة تشغيله ومعرفة ما إذا كان يبدو واضحًا.

• اختبر ميكروفون مكبر الصوت: ابدأ تطبيق الكاميرا وسجل مقطع فيديو أثناء التحدث في الميكروفون أعلى جهاز أيفون، وقم بإعادة تشغيله ومعرفة ما إذا كان يبدو واضحًا.

إذا كان الصوت غير واضح، فمن المحتمل أن يكون لديك مشكلة في جهاز أيفون، لذلك اتصل بدعم عملاء أبل للحصول على خدمة إضافية.

افصل أي ملحقات صوتية

تأكد من عدم استخدام الميكروفون في أحد الملحقات مثل سماعة الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر الصوت المحمول بدلاً من الميكروفون المدمج في جهاز أيفون، ولهذا السبب يكون الصوت بعيدًا أو مكتومًا، ولعل أسهل طريقة للتخلص من هذا الاحتمال هي التأكد من عدم توصيل أي ملحقات بجهاز أيفون وإيقاف تشغيل Bluetooth.

اعد تشغيل الهاتف

يمكنك حل الكثير من الأخطاء المحيرة على أي جهاز كمبيوتر عن طريق إيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، وسيؤدي ذلك إلى التخلص من أي بيانات تالفة أو برامج خلل قد تتسبب في مشكلة بالميكروفون.