كيفية وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو "عرض مرة واحدة" على إنستجرام

يدرك معظمنا ميزة "العرض مرة واحدة" المتوفرة على WhatsApp و Instagram أيضًا. في بعض الأحيان لا ترغب في تخزين أي صورة على هاتف صديقك.



وفي هذه الحالة، ستساعدك ميزة العرض مرة واحدة ، ولن تسمح لك بمشاهدة أي فيديو أو صورة أكثر من مرة، على سبيل المثال، لقد قمت بإرسال صورة إلى صديقك وقاموا بفحصها مرة واحدة. بعد ذلك لا يمكنهم التحقق للمرة الثانية سيختفي تلقائيًا.



تختلف ميزة "العرض مرة واحدة" على إنستجرام تمامًا عن WhatsApp، عندما ترسل أي صورة أو مقطع فيديو مباشرة من معرض الصور الخاص بك ، يتيح لك WhatsApp وضع علامة على الصورة أو مقطع الفيديو كـ "عرض مرة واحدة"، ومع ذلك لن يسمح لك Instagram. تحقق هنا من كيفية عمل ميزة "العرض مرة واحدة" على Instagram.



ميزة "العرض مرة واحدة" في إنستجرام



ولا يمكنك وضع علامة على أي صورة على أنها عرض مرة واحدة على إنستجرام، إذا كنت ترسلها مباشرة من معرض الصور الخاص بك. ولكن إذا كنت تلتقط صورة أو مقطع فيديو باستخدام كاميرا إنستجرام ، فيمكنك وضع علامة على تلك الصورة أو مقطع الفيديو كـ "عرض مرة واحدة" قبل إرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بك.



إليك كيفية القيام بذلك



الخطوة 1: افتح Instagram الخاص بك ثم قم بالدردشة مع من تريد إرسال أي صورة أو مقطع فيديو إليه.



الخطوة 2: انقر فوق رمز الكاميرا واحتفظ به لالتقاط أي مقطع فيديو أو النقر فوق أي صورة.



الخطوة 3: سترى خيار "العرض مرة واحدة" وانقر فوقه.



الخطوة 4: يمكنك النقر فوق خيار الإرسال. هناك أيضًا خياران آخران هما - السماح بإعادة التشغيل والاستمرار في الدردشة. هذا الأخير يسمح بتخزين الصورة أو الفيديو على الدردشة الخاصة بك.



يعد إنستجرام الآن أحد أشهر منصات الوسائط الاجتماعية التي قدمت العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا. بصرف النظر عن ميزة العرض مرة واحدة ، هناك ميزة تسمى وضع فانيش والتي ستخفي تلقائيًا جميع الرسائل المرئية إذا قمت بتمكينها. لتمكين وضع فانيش ، افتح أي دردشة ثم انقر فوق، الآن يمكنك رؤية خيار وضع الفانيش ، ثم النقر فوقه لإلغاء الرسائل تلقائيًا.