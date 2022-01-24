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كيف تفعل خدمة واتس اب بدون إنترنت؟

24 كانون ثاني / يناير 2022 08:13

كيفية تفعل خدمة واتس اب بدون إنترنت؟.
كيفية تفعل خدمة واتس اب بدون إنترنت؟.

في خطوة انتظرها الملايين وبعد طول انتظار وبشكل رسمي أتاح تطبيق واتساب واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وكشف تطبيق واتساب أنه  سيعمل دون إنترنت، كما أن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم ربط حسابه بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.
 
وتوفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" هذه حلا جديدا لأحد قيود واتساب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.
 
طريقة العمل
طريقة العمل بسيطة جداً ، حيث يمكنك النقر على:

 
خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب
 
إذ بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى "استخدام واتساب على أجهزة أخرى"، تنقر عليها ثم تقوم بتوصيل هاتفك بأي جهاز كمبيوتر  آخر  ، حيث ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.
 
وستستمر  "الأجهزة المرتبطة" في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

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