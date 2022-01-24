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من أندرويد إلى آى أو إس

واتساب يطرح "ميزة جديدة" لنقل سجل المراسلات

24 كانون ثاني / يناير 2022 08:22

واتساب يطرح "ميزة جديدة" لنقل سجل المراسلات
واتساب يطرح

ذكر موقع (ذا فيرج) التقنى، أن منصة المراسلات الفورية الشهيرة "واتساب WhatsApp" تعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدم ترحيل سجلات الدردشة من الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android إلى نظيرتها التى تعمل بنظام تشغيل آى أو إس iOS.
 

تم رصد هذه الميزة لأول مرة فى أحدث إصدار تجريبى من WhatsApp 22.2.74 لنظام التشغيل iOS، ويشير التحديث إلى ميزة تتيح لك نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iOS باستخدام تطبيق Move to iOS.

بدأت منصة واتساب WhatsApp أولاً فى السماح للمستخدمين بترحيل سجلات الدردشة الخاصة بهم من iOS إلى هواتف سامسونج فى سبتمبر، ثم وسع الميزة لاحقًا لدعم عمليات نقل الدردشة من iOS إلى جوجل بيكسل وأجهزة أندرويد 12 الأخرى.

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