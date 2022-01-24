تونس تصعق نيجيريا وتبلغ ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية

فازت تونس 1-صفر على 10 لاعبين من نيجيريا بفضل هدف في الشوط الثاني من يوسف المساكني لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز المساكني الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين من الشوط الثاني ليمنح المساكني بطاقة العبور إلى دور الثمانية بعد تأهلها من الدور الأول ضمن أفضل 4 فرق في المركز الثالث.



ولعبت نيجيريا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد أليكس ايوبي إثر مخالفة عنيفة ضد المساكني.



وتلتقي تونس في دور الثمانية مع بوركينا فاسو التي تجاوزت الجابون بركلات الترجيح في وقت سابق اليوم الأحد بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي.



ودخل “نسور قرطاج” المباراة بترشيحات أقل للتأهل للدور القادم، بسبب الغيابات العديدة في صفوف المنتخب جراء الإصابة بفيروس كورونا، والصورة القوية التي ظهر عليها منتخب نيجيريا في المجموعات.