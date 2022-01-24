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"الحتة" يُشيد بدور مركز حماية لحقوق الإنسان في توثيق جرائم الاحتلال

24 كانون ثاني / يناير 2022 08:41

"الحتة" يُشيد بدور مركز حماية لحقوق الإنسان في توثيق جرائم الاحتلال

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة بدور مركز حماية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، معبرا عن ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع جميع المؤسسات الحقوقية التي تقوم بدور محوري في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.


جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مركز حماية لحقوق الإنسان برئاسة مدير المركز د. حازم الشعراوي، مثمناً دور المركز في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.


كما أكد الحتة على استعداد الوزارة لتوظيف جميع الإمكانيات والخبرات لتفعيل التعاون المثمر في العديد من القضايا التي تدعم قطاع العدالة في فلسطين، مؤكدا على أن مصلحة شعبنا الفلسطيني هي هدف المنظومة العدلية بكامل مؤسساتها، كما أنها هدفٌ لجميع المراكز والمؤسسات الحقوقية.


بدوره أشاد الشعراوي بدور الوزارة معبرا عن طموح المركز لتعزيز التعاون النوعي مع الوزارة ولذلك لتحقيق العديد من الأهداف، منها تدريب فرق متخصصة لتوثيق الجرائم، والتدريب للتعرف على موضوع التقاضي الدولي وآلياته وإجراءاته، وتجهيز ملفات جرائم الاحتلال لتلائم المعايير الدولية في التوثيق، وتوجيه البحث العلمي في الجامعات ليكون في خدمة القضايا التي تهم حقوق شعبنا وقضاياه التي لم تنل القسط الكافي من الأبحاث والدراسات العلمية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من بيانات فضح الاحتلال إلى الفعل والتأثير الحقيقي على الاحتلال.

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