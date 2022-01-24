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قبل دخول المنخفض الجوي...

بلدية دير البلح تزيل الأتربة المتراكمة على الطرقات الرئيسية

24 كانون ثاني / يناير 2022 09:09

الوسطى- الرأي

قامت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بإزالة الأتربة المتراكمة على الطرقات الرئيسية بجوار مصارف مياه الأمطار فضلاً على تنظيف جاليات المطر لتكون جاهزة خلال فترة المطر.

تأتي هذه الأعمال في إطار استعداداها المستمر للمنخفض الجوي المرتقب حيث تمت أعمال التنظيف في العديد من شورع المدينة من بينها شارع صلاح الدين، شارع الشهداء، شارع البيئة، شارع عكيلة، شارع النخل والعديد من الشوارع الأخرى.

ودعت المواطنين إلى عدم وضع النفايات بالقرب من مصارف مياه الأمطار لمنع انسداداها لأمر الذي يترتب عليه تجمع مياه المطر في الشوارع وعرقلة حركة المرور.

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