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المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسته العادية الاولى لسنة 2022م

24 كانون ثاني / يناير 2022 09:11

المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسته العادية الاولى لسنة 2022م بقصر العدل
المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسته العادية الاولى لسنة 2022م بقصر العدل

غزة- الرأي

عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته العادية الأولى لسنة 2022م، وذلك في مقره بقصر العدل، برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون، وعضوية نائب رئيس المحكمة العليا، المستشار أنور ابو شرخ، وأقدم قضاة المحكمة العليا، المستشار مسعود الحشاش، والمستشار أشرف فارس، ورئيس محكمة استئناف غزة، المستشار حسن الهسي، والنائب العام، المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة العدل، المستشار أحمد الحتة، وذلك لمناقشة البنود المطروحة على جدول أعماله.

وقرر المجلس في جلسته اعتماد تشكيل هيئة الجنايات الكبرى، التي ستعقد لنظر جنايات القتل، وجنايات الاتجار بالمخدرات، وجرائم الفساد، والجرائم التي يقرر رئيس المجلس إحالة النظر فيها أمامها، وذلك على مستوى محافظات القطاع.

كما اعتمد المجلس انشاء جريدة القضاء الالكترونية، المتخصصة بنشر قرارات الإمهال، وأحكام المحاكم وما يتعلق بمواعيد جلساتها، وما يصدر عن مجلس القضاء ورئيسه من قرارات وتعميمات، بالإضافة إلى نشر السوابق القضائية، والمقالات والأبحاث القانونية المتعلقة بالجانب القضائي. كما ناقش المجلس العديد من القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعماله.

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