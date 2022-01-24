وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : إصابة الأسير نائل البرغوثي بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة دير البلح تنهي خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 990 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تناقش عدة قضايا للارتقاء بالأداء الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات على الأرضي الحكومية غرب رفح
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الاثنين24/1/2022

24 كانون ثاني / يناير 2022 09:30

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الاثنين24/1/2022

أخبار فلسطينية

·         الاحتلال يهدم 19 منشأة في القدس خلال أسبوعين وتفاصيل مسربة حول استشهاد مسن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية

·         الخلافات حول المصالحة الفلسطينية تتواصل.. ورؤية الجزائر معلقة و”اللقاءات الاستكشافية” غير مطمئنة

·         الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

·         لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها

·         حماس: لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال يعكس حالة السقوط الوطني للسلطة

·         "يديعوت أحرنوت": لقاء بين "الشيخ" و"لبيد" في (إسرائيل)

·         "حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى

·         الشيخ: الإعلان غداً عن 500 إسم لعائلات حصلت على هويات

·         7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

أخبار إسرائيلي

·         لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد

·         إردان: نتيجة مفاوضات فيينا لن تكون جيدة لإسرائيل

·         الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات

·         تهم فساد تجبر زعيم حزب متشدد على الاستقالة من الكنيست

·        

اخبار دولية

·       تظاهرات في عدة مدن امريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

  •  

اخبار عربية

·         انتكاسة الوساطة الجزائريّة: لا مؤتمر مصالحة قريباً

·         صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

·         موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي- (تغريدة)

·         الاستيطان الرعوي سياسة جديدة تقوم على التمدد والسيطرة وتقضي على آمال الفلسطينيين في الزراعة

·         الاحتلال يهدم 19 منشأة في القدس خلال أسبوعين وتفاصيل مسربة حول استشهاد مسن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية

·         الخلافات حول المصالحة الفلسطينية تتواصل.. ورؤية الجزائر معلقة و”اللقاءات الاستكشافية” غير مطمئنة

·         فتح تحسم حضور غالبية أعضاء “المركزي” رغم غياب الشعبية والقيادة العامة والصاعقة

·         إسرائيل تمنع إدخال الأجهزة الطبية لغزة ومعاناة المرضى تزداد مع استفحال “كورونا

·         الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

·         لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها

·         «بلاد على أهبة الفجر»: كتاب عن العصيان المدني والحياة اليومية في مدينة فلسطينية

·        

الشرق الأوسط

·         لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد

·         الشرطة الإسرائيلية استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على رؤساء البلديات

·         متحدث حكومي: لا بوادر لحل الأزمة المالية للسلطة

·         لا اختراق في مصالحة الفصائل الفلسطينية في الجزائر

·          

الاخبار اللبنانية

·         أنصار الله تضمّ «إسرائيل» إلى قائمة الأهداف

·         انتكاسة الوساطة الجزائريّة: لا مؤتمر مصالحة قريباً

·         تظاهرة لحرية فلسطين والأسرى في نيويورك وفانكوفر

الاهرام المصرية

·         فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات

 

الشرق القطرية

·         مظاهرات في لندن تضامناً مع حي الشيخ ج

الغد الأردنية

·       خلافات الفصائل الفلسطينية بالجزائر: حكومة بالتزامات “الرباعية” وتفعيل “المنظمة

·         تهم فساد تجبر زعيم حزب متشدد على الاستقالة من الكنيست

الشروق المصرية

·         وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي

·          

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         خاص قيادي بفتح: اعتقالات السلطة لنشطاء المقاومة تضر بالمجتمع

·         "الشعبية" و"الديمقراطية": لم نحسم قرارنا بالمشاركة في "المركزي"

·         وفاة مسن واصابة ثلاثة من أسرته في حريق منزلهم بنابلس

·         حماس: لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال يعكس حالة السقوط الوطني للسلطة

·         "يديعوت أحرنوت": لقاء بين "الشيخ" و"لبيد" في (إسرائيل)

·         "حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى

جريدة القدس

·         وفاة مسن وإصابة ثلاثة من أسرته بحريق منزلهم في عصيرة القبلية

·         اعتقالات متفرقة بالضفة

·         مصرع عامل مصري جراء صعقة كهربائية بغزة

·         الشيخ: الإعلان غداً عن 500 إسم لعائلات حصلت على هويات

·         الشيخ يلتقي لابيد ويبحثان قضايا سياسية

·         الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء صندوق استثمار مشترك مع الإمارات لمجال التقنية العالية

·         وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام

·          

  •  

صحيفة الأيام

·         "كورونا": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى

·         »اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتواصل: إعطاب سيارات وتخريب محاصيل...

·         »ملحم: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية

·         »"المركزية" الإسرائيلية تردّ استئناف عائلة صالحية بالشيخ جرّاح

·         »سرقة أغطية المناهل في غزة ظاهرة تشكل خطراً على المارة والمركبات

·         »غزة: تحسن مبيعات مصانع الخياطة وزيادة في الطلب على العمال المهرة

·         »350 عملاً لأكثر من مئة رسام من 43 دولة في معرض "كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات"

 

الحياة الجديدة

·         40% نسبة التضخم في فلسطين خلال 15 عاما

·         العبور الممنوع.. سادية وتعذيب على حاجز الناقورة

·         مصرع مسن واصابة 3 من أسرته في حريق بقرية عصيرة القبلية

·         تظاهرات في مدن أمريكية منددة بجرائم الاحتلال

·         كيف ستكون حالة الطقس خلال الأيام القادمة؟

وكالة  الراي

·         محدث قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية

·         نشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

·         11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى

·         الاحتلال يقرر إغلاق ملف إعدام جنوده لمُسن قرب رام الله

·         "الداخلية" ترفع جهوزيتها لإسناد الوزارات خلال المنخفضات

·         "لصوص أغطية المناهل" في قبضة المباحث بغزة

·         7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

·         موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين

 

وكالة صفا

·         80ألف مبنى في "إسرائيل" تحت تهديد هزة أرضية قوية

·         لقاء جديد.. الشيخ يجتمع بلابيد داخل "إسرائيل"

·         الأوقاف تعلن بدء موسم العمرة لهذا العام

·         قرار إسرائيلي بإغلاق ملف استشهاد المسن الثمانيني أسعد قرب رام الله

وكالة سما

 

·         مرشح "فوق العادة" لخلافة الرئيس عباس..مصادر تكشف كواليس مثيرة عن تعيين "الشيخ" لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

·         صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

·         صحيفة: "عقبات كبرى" قد تؤدي الى تأجيل المؤتمر الجامع في الجزائر وهذا ما تسعى اليه فتح لارضاء "الديمقراطية"

·          

·         أول تعقيب من حماس على لقاء الشيخ مع لبيد

·         الشيخ: سيتم الإعلان غداً عن 500 اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية

·          

فلسطين اليوم

·         الوضع الوبائي خطير..د. الشخرة : سنرفع توصيات خلال الأسبوعين القادمين بعد تسجيل إصابات كبيرة بين الأطفال

·         بين التأكيد والنفي... موظفو غزة يخشون القادم

·         بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

·         مقاومون يطلقون النار اتجاه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح

بين التأكيد والنفي... موظفو غزة يخشون القادم

 وكالة وفا

·         مصرع مسن واصابة ثلاثة من أسرته في حريق منزلهم بقرية عصيرة ال ...

·       تظاهرات في عدة مدن امريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا

·         الشيخ: الإعلان غدا الاثنين عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت ...


عرب 48

·         الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا وتشخيص ألفي إصابة جديدة

·         تصاعد إصابات كورونا داخل سجون الاحتلال

·         الشيخ جراح: "مركزية" القدس ترفض البتّ في قضية عائلة صالحيّة

·         صندوق إسرائيلي - إماراتي لتعزيز الاستثمار بالهايتك

·         النيابة تستأنف ضد العقوبة على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي

·         إردان: نتيجة مفاوضات فيينا لن تكون جيدة لإسرائيل

·         الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات

·       وزارة التعليم لا تلزم المدارس ببث الدروس للطلاب في حجر

·          

حدث في مثل هذا اليوم

·         24 كانون ثاني (يناير)

·         2003م كتائب القسام تطلق أول قذيفة من نوع "بتار" على دبابة صهيونية في غزة وتصيبها إصابة مباشرة وتحدث فيها أضرارا.

·         2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.

·         2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.

·         2001م مصرع عنصري أمن إسرائيليين قرب طولكرم برصاص المقاومة الفلسطينية، وحركة فتح تتبنى العملية.

·         1994م الإعلان عن انتحار عسكريين إسرائيليين يخدمان في الضفة الغربية.

·         1988م خمسة آلاف متظاهر في روما ينددون بسياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.

·         1984م وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو في لندن وتم دفنه في القاهرة.

·         1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟