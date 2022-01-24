النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الاثنين24/1/2022

أخبار فلسطينية

· الشيخ: الإعلان غداً عن 500 إسم لعائلات حصلت على هويات

أخبار إسرائيلي

·

اخبار دولية

اخبار عربية

﻿الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

الصحف العربية

القدس العربي

·

الشرق الأوسط

·

الاخبار اللبنانية

الاهرام المصرية

الشرق القطرية

· مظاهرات في لندن تضامناً مع حي الشيخ ج

الغد الأردنية

الشروق المصرية

·

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

جريدة القدس

·

صحيفة الأيام

كورونا " ": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى

غزة » : تحسن مبيعات مصانع الخياطة وزيادة في الطلب على العمال المهرة

الحياة الجديدة

وكالة الراي

وكالة صفا

وكالة سما

·

فلسطين اليوم

وكالة وفا



عرب 48

·

حدث في مثل هذا اليوم

· 24 كانون ثاني (يناير)

· 2003م كتائب القسام تطلق أول قذيفة من نوع "بتار" على دبابة صهيونية في غزة وتصيبها إصابة مباشرة وتحدث فيها أضرارا.

· 2002م إيلي حبيقة، أحد كبار المشاركين والمنفذين لمذبحة صبرا وشاتيلا المروعة، يلقى حتفه في انفجار سيارته بعد تفخيخها في بيروت.

· 2002م بعد ثلاثين ساعة من الرعب والقتل والدمار في طولكرم، جيش الاحتلال يهدم 535 منزلا و100 محل، وقدرت الخسائر الناجمة عن الاحتلال 10 ملايين دولار.

· 2001م مصرع عنصري أمن إسرائيليين قرب طولكرم برصاص المقاومة الفلسطينية، و حركة فتح تتبنى العملية.

· 1994م الإعلان عن انتحار عسكريين إسرائيليين يخدمان في الضفة الغربية

· 1988م خمسة آلاف متظاهر في روما ينددون بسياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة.

· 1984م وفاة الشاعر الفلسطيني معين بسيسو في لندن وتم دفنه في القاهرة.

· 1949م فرنسا تعترف بالدولة العبرية بعد ثمانية أشهر من إعلان قيامها، وقد تأخرت في الاعتراف مراعاة لمصالحها مع العرب والتوازن في علاقاتها في المنطقة وتماشياً مع موقف الفاتيكان المعارض لقيام إسرائيل، وقد وضع مؤتمر سان ريمو عام 1920 نهاية لطموح فرنسا في فلسطين وكرست كل اهتمامها في تثبيت نفوذها في سورية ولبنان.