النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الاثنين24/1/2022
أخبار فلسطينية
· الاحتلال يهدم 19 منشأة في القدس خلال أسبوعين وتفاصيل مسربة حول استشهاد مسن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية
· الخلافات حول المصالحة الفلسطينية تتواصل.. ورؤية الجزائر معلقة و”اللقاءات الاستكشافية” غير مطمئنة
· الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
· لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها
· حماس: لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال يعكس حالة السقوط الوطني للسلطة
· "يديعوت أحرنوت": لقاء بين "الشيخ" و"لبيد" في (إسرائيل)
· "حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى
· الشيخ: الإعلان غداً عن 500 إسم لعائلات حصلت على هويات
· 7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
أخبار إسرائيلي
· لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد
· إردان: نتيجة مفاوضات فيينا لن تكون جيدة لإسرائيل
· الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات
· تهم فساد تجبر زعيم حزب متشدد على الاستقالة من الكنيست
·
اخبار دولية
· تظاهرات في عدة مدن امريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا
اخبار عربية
· انتكاسة الوساطة الجزائريّة: لا مؤتمر مصالحة قريباً
· صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة
· موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي- (تغريدة)
· الاستيطان الرعوي سياسة جديدة تقوم على التمدد والسيطرة وتقضي على آمال الفلسطينيين في الزراعة
· الاحتلال يهدم 19 منشأة في القدس خلال أسبوعين وتفاصيل مسربة حول استشهاد مسن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية
· الخلافات حول المصالحة الفلسطينية تتواصل.. ورؤية الجزائر معلقة و”اللقاءات الاستكشافية” غير مطمئنة
· فتح تحسم حضور غالبية أعضاء “المركزي” رغم غياب الشعبية والقيادة العامة والصاعقة
· إسرائيل تمنع إدخال الأجهزة الطبية لغزة ومعاناة المرضى تزداد مع استفحال “كورونا”
· الأوقاف الإسلامية في القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
· لجنة حقوقية: إسرائيل تعتقل 17 صحافيا فلسطينيا في سجونها
· «بلاد على أهبة الفجر»: كتاب عن العصيان المدني والحياة اليومية في مدينة فلسطينية
·
الشرق الأوسط
· لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد
· الشرطة الإسرائيلية استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على رؤساء البلديات
· متحدث حكومي: لا بوادر لحل الأزمة المالية للسلطة
· لا اختراق في مصالحة الفصائل الفلسطينية في الجزائر
·
الاخبار اللبنانية
· أنصار الله تضمّ «إسرائيل» إلى قائمة الأهداف
· انتكاسة الوساطة الجزائريّة: لا مؤتمر مصالحة قريباً
· تظاهرة لحرية فلسطين والأسرى في نيويورك وفانكوفر
الاهرام المصرية
· فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات
الشرق القطرية
· مظاهرات في لندن تضامناً مع حي الشيخ ج
الغد الأردنية
· خلافات الفصائل الفلسطينية بالجزائر: حكومة بالتزامات “الرباعية” وتفعيل “المنظمة”
· تهم فساد تجبر زعيم حزب متشدد على الاستقالة من الكنيست
الشروق المصرية
· وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي
·
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· خاص قيادي بفتح: اعتقالات السلطة لنشطاء المقاومة تضر بالمجتمع
· "الشعبية" و"الديمقراطية": لم نحسم قرارنا بالمشاركة في "المركزي"
· وفاة مسن واصابة ثلاثة من أسرته في حريق منزلهم بنابلس
· حماس: لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال يعكس حالة السقوط الوطني للسلطة
· "يديعوت أحرنوت": لقاء بين "الشيخ" و"لبيد" في (إسرائيل)
· "حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى
جريدة القدس
· وفاة مسن وإصابة ثلاثة من أسرته بحريق منزلهم في عصيرة القبلية
· اعتقالات متفرقة بالضفة
· مصرع عامل مصري جراء صعقة كهربائية بغزة
· الشيخ: الإعلان غداً عن 500 إسم لعائلات حصلت على هويات
· الشيخ يلتقي لابيد ويبحثان قضايا سياسية
· الحكومة الإسرائيلية تصادق على إنشاء صندوق استثمار مشترك مع الإمارات لمجال التقنية العالية
· وزير الأوقاف يعلن البدء بموسم العمرة لهذا العام
·
صحيفة الأيام
· "كورونا": 7 وفيات و2000 إصابة جديدة وتسجيل 110 إصابات بين الأسرى
· »اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين تتواصل: إعطاب سيارات وتخريب محاصيل...
· »ملحم: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج سريعة للأزمة المالية
· »"المركزية" الإسرائيلية تردّ استئناف عائلة صالحية بالشيخ جرّاح
· »سرقة أغطية المناهل في غزة ظاهرة تشكل خطراً على المارة والمركبات
· »غزة: تحسن مبيعات مصانع الخياطة وزيادة في الطلب على العمال المهرة
· »350 عملاً لأكثر من مئة رسام من 43 دولة في معرض "كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات"
الحياة الجديدة
· 40% نسبة التضخم في فلسطين خلال 15 عاما
· العبور الممنوع.. سادية وتعذيب على حاجز الناقورة
· مصرع مسن واصابة 3 من أسرته في حريق بقرية عصيرة القبلية
· تظاهرات في مدن أمريكية منددة بجرائم الاحتلال
· كيف ستكون حالة الطقس خلال الأيام القادمة؟
وكالة الراي
· محدث قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية
· نشر كشف "تنسيقات السفر" عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
· 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الأسرى
· الاحتلال يقرر إغلاق ملف إعدام جنوده لمُسن قرب رام الله
· "الداخلية" ترفع جهوزيتها لإسناد الوزارات خلال المنخفضات
· "لصوص أغطية المناهل" في قبضة المباحث بغزة
· 7 وفيات و2000 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
· موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين
وكالة صفا
· 80ألف مبنى في "إسرائيل" تحت تهديد هزة أرضية قوية
· لقاء جديد.. الشيخ يجتمع بلابيد داخل "إسرائيل"
· الأوقاف تعلن بدء موسم العمرة لهذا العام
· قرار إسرائيلي بإغلاق ملف استشهاد المسن الثمانيني أسعد قرب رام الله
وكالة سما
· مرشح "فوق العادة" لخلافة الرئيس عباس..مصادر تكشف كواليس مثيرة عن تعيين "الشيخ" لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
· صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة
· صحيفة: "عقبات كبرى" قد تؤدي الى تأجيل المؤتمر الجامع في الجزائر وهذا ما تسعى اليه فتح لارضاء "الديمقراطية"
·
· أول تعقيب من حماس على لقاء الشيخ مع لبيد
· الشيخ: سيتم الإعلان غداً عن 500 اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية
·
فلسطين اليوم
· الوضع الوبائي خطير..د. الشخرة : سنرفع توصيات خلال الأسبوعين القادمين بعد تسجيل إصابات كبيرة بين الأطفال
· بين التأكيد والنفي... موظفو غزة يخشون القادم
· بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة
· مقاومون يطلقون النار اتجاه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح
بين التأكيد والنفي... موظفو غزة يخشون القادم
وكالة وفا
· مصرع مسن واصابة ثلاثة من أسرته في حريق منزلهم بقرية عصيرة ال ...
· تظاهرات في عدة مدن امريكية منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا
· الشيخ: الإعلان غدا الاثنين عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت ...
عرب 48
· الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا وتشخيص ألفي إصابة جديدة
· تصاعد إصابات كورونا داخل سجون الاحتلال
· الشيخ جراح: "مركزية" القدس ترفض البتّ في قضية عائلة صالحيّة
· صندوق إسرائيلي - إماراتي لتعزيز الاستثمار بالهايتك
· النيابة تستأنف ضد العقوبة على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي
· إردان: نتيجة مفاوضات فيينا لن تكون جيدة لإسرائيل
· الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بقضية الغواصات
· وزارة التعليم لا تلزم المدارس ببث الدروس للطلاب في حجر
·
حدث في مثل هذا اليوم