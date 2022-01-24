سلطة الأراضي تزيل تعديات على الأرضي الحكومية غرب رفح

غزة- الرأي

تمكنت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية، من إزالة تعديات زراعية واكشاك وبيوت قيد الانشاء ومزارع على أكثر من ٣٠ دونم من الأراضي الحكومية الواقعة شرق القرية السويدية قرب الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها ان التعديات التي جرت إزالتها في المنطقة العازلة هي تعديات حديثه.

من جهته أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على استمرار سلطة الأراضي في إزالة التعديات ومنع اي تعديات جديدة ووقف النزيف في الأراضي الحكومية وحماية المال العام من السلب.

وشدد الباز على استمرار سلطة الأراضي في عملها بإزالة التعديات واتخاذ المقتضي القانوني بحق المتعدين بالتعاون مع النيابة العامة.

وأوضح أن العمل جاري بكل قوة وحزم للحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة وحقهم بالاستفادة المشروعة من الأراضي الحكومية التي تخصص لبناء المدارس والمستشفيات والحفاظ على الاراضي الزراعية لتوفير ودعم السلة الغذائية في قطاع غزة