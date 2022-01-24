وزارة الزراعة تناقش عدة قضايا للارتقاء بالأداء الزراعي

غزة- الرأي

عقدت وزارة الزراعة الفلسطينية إجتماعها الدوري لهيئة الوزارة برئاسة الوكيل د.أيمن اليازوري، وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعي.



واستمعت هيئة الوزارة من الإدارة العامة للتربة والمياه بالوزارة، إلى رؤية تفعيل محطات معالجة المياه العادمة للاستخدام الزراعي، حيث سبق وأن كُلف فريق من المهندسين المختصين بالوزارة، بإعداد دراسة كاملة حول محطات المعالجة والتدخلات اللازمة (البشرية والمادية) من أجل توظيفها في تحسين مياه الري وخدمة المزارعين.



وأكد المجتمعون على أولوية استثمار المياه المعالجة لأجل الري في محافظات المحافظات التي تعاني من ملوحة عالية في المياه باعتبارها واحدة من أهم الاستراتيجيات القائمة لحل الاشكاليات في مجال المياه الزراعية، حيث يتطلب التغلب على كافة المشكلات الفنية في محطات المعالجة.



كما اطلعت هيئة الوزارة، على عرض مرئي حول البرامج المحوسبة في الوزارة ومدى توظيفها من قبل الإدارات المعنية وإمكانية تطويرها، حيث قدموا مقترحاتهم للتطوير في التصنيفات والأنشطة المختلفة.



وفي سياق متصل، قدمت الإدارة الإدارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين، المادة العلمية الخاصة بأسبوع ترشيد المبيدات، والذي سينطلق العمل به قريباً، حيث خضع المهندسين في دوائر الإرشاد المختلفة إلى لقاءات علمية بالخصوص.



وفي نهاية اللقاء، تطرق وكيل الزراعة إلى المبادرات التي جاري بلورتها بشكل أولي والعمل على تنفيذها في المستقبل، وهي "برنامج المهندس الزراعي المعتمد، مركز خدمة الجمهور، وتطبيق معايير الانتاج الزراعي (GAP) على المشاتل والمزارع ضمن برنامج تدريبي يرتقي بالأداء الزراعي".