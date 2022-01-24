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الأشغال تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

24 كانون ثاني / يناير 2022 09:48

الأشغال تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك
الأشغال تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، سبل تعزيز التعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية، جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة شركة بالتل في قطاع غزة م. محمد أبو نحلة والوفد المرافق له.


وبحث الطرفان تطوير الأعمال المرتبطة بقطاع الاتصالات وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للجمهور، بما يسهل العديد من الخدمات المقدمة للجمهور. 


وأطلع م. سرحان الوفد الزائر على أوضاع وزارة الأشغال  بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية وعملية إعادة الإعمار وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين.


بدوره؛ أشاد م. أبو نحلة بجهود وزارة الأشغال وأعمالها خلال الفترة الماضية، على كافة الأصعدة، وتحديها للظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بفعل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

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