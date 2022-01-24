المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الإثنين، أن 8 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 3 إصابات بجروح طفيفة.

وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.