المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الإثنين، أن 8 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 3 إصابات بجروح طفيفة.
وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 14 مركبة، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.
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24 كانون ثاني / يناير 2022 10:15
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