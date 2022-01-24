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نتيجة المنخفض الجوي السابق

طواقم سلطة المياه تنفذ جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية

24 كانون ثاني / يناير 2022 10:20

طواقم سلطة المياه تنفذ جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية
طواقم سلطة المياه تنفذ جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية

غزة- الرأي

أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية لدى بلديتي بيت حانون ووادي غزة .


حيث نفذت طواقم وحدة مصادر المياه جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية بالتعاون مع بلديتي بيت حانون وبلدية وادي غزة  بالاضافة للتعاون مع مجموعة من المواطنين القاطنين بالمنطقة.


في حين تمثلت تفاصيل الجولة للتعرف بشكل تقديري عن كمية المياه المتدفقة في وادي غزة ووادي بيت حانون،  وذلك نتيجة للمنخفض الجوي السابق.


في حين أبدى مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا استعداد سلطة المياه وجودة البيئة للاستمرار بالتعرف على كميات المياه المتدفقة خلال المنخفضات الجوية القادمة.


في حين أبدت بلديتا بيت حانون ووادي غزة كامل تعاونهم مع طواقم سلطة المياه وجودة البيئة، مثمنين جهود الطواقم في تأدية عملهم بشكل دوري ومستمر.

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