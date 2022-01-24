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شرطة دير البلح تنهي خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل

24 كانون ثاني / يناير 2022 10:22

شرطة دير البلح تنهي خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل
شرطة دير البلح تنهي خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل

الوسطى- الرأي

 أنهت العلاقات العامة بمركز شرطة دير البلح في محافظة الوسطى خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل بين عدد من المواطنين. 

وأوضح نقيب عمر الشاعر رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة دير البلح، أنه وبناءً على تكليف الجهات المختصة بمتابعة الشكوى تم استدعاء أطراف الخلافات المالية إلى مكتب العلاقات العامة لإنهاء الخلاف بين جميع الأطراف، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بحل النزاع بينهم ورد الحقوق إلى أصحابها.

وبدوره أكد العقيد كامل صباح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الوسطى "أن العلاقات العامة تبذل كل ما تستطيع من جهود لخدمة المواطنين وحل الخلافات بينهم وفق القانون بعد تكليف العلاقات العامة بحلها من الجهات المختصة"

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