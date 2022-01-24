وزارة الأسرى : إصابة الأسير نائل البرغوثي بفيروس كورونا

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى إنه تأكد من اصابة الأسير نائل البرغوثي بفيروس كورونا داخلها سجن "ايشل - بئر السبع"، بالاضافة الى اصابة ٩ أسرى اخرين في نفس القسم.



وحذرت الوزارة من خطورة ارتفاع أعداد الاصابات بالكورونا داخل سجون الاحتلال في ظل عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية الكافية وسياسة الاهمال الطبي المتعمد.



يذكر أن نائل البرغوثي ٦٣ عاما ، يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال حيث دخل عامه ال42، وكان قد أمضى 34 عامًا بشكل متواصل وافرج عنه عام 2011 في صفقة "وفاء الأحرار"، وأعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من رفاقه المحررين في صفقة "وفاء الأحرار".