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"مباحث الموانئ" تكشف قضية سرقة معدات صيد بقيمة 15 ألف شيكل

24 كانون ثاني / يناير 2022 10:28

غزة - الرأي:

ضبط قسم مباحث الموانئ التابع لدائرة مراقبة المعابر والموانئ بالشرطة البحرية، ثلاثة لصوص، قاموا بعدة سرقات من قوارب الصيادين في ميناء غزة تقدر قيمتها بـ 15 ألف شيكل.

وقال مدير دائرة المعابر والموانئ المقدم أحمد قنيطة، إنه تم إحضار اللصوص بعد الاشتباه بهم وفحص سجلهم الجنائي الذي أظهر أنهم من أصحاب العود الإجرامي، من ثم استجوابهم، حيث أقروا بسرقة أدوات صيد وأغراض أخرى من 11 قارب.

وبيّن أن المسروقات شملت" 17 كشاف، ودفاشتين، وجهاز GBS، ولوحة إلكترونية، وسلك استايل، وأدوات ومعدات صيد، وصناديق سمك فارغة".

ولفت مدير دائرة المعابر والموانئ إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم بهم حسب الأصول.

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