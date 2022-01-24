شرطة خان يونس تنفذ أكثر من "25" ألف مهمة خلال عام 2021

خان يونس- الرأي

أنجزت أقسام ومكاتب مركز شرطة خان يونس المدينة "25,595" مهمة وقضية خلال عام 2021 المنصرم، تنوعت ما بين تنفيذ أوامر قضائية وإنجاز قضايا تحقيق وحل خلافات مواطنين وترحيل موقوفين وتنفيذ معاملات إدارية وغيرها.



وذكر الرائد مهدي العقاد مدير مركز شرطة خان يونس المدينة أن مكتب التحقيق استقبل "4,209" قضية واستدلال أُنجز منها "4,168" قضية وجاري العمل على إنجاز المتبقي ، فيما أنجز قسم الشكاوى "202" خلاف مالي و"118" خلاف جزائي.



وبين الرائد العقاد أن قسم التنفيذ أنجز "13,993" مهمة وقضية، كان منها "5,820" أمر حبس ذمة مالية، و "94" أمر حبس بالغرامة المالية، و "1,135" مذكرة قبض صادرة عن النيابة العامة، و "144" مذكرة قبض غير خاضعة للكفالة، فيما تم توزيع "6,800" بلاغ للمواطنين.



وأضاف أن قسم الأمن والأحوال تمكن من إلقاء القبض على "80" مطلوباً لمراكز الشرطة داخل وخارج المحافظة عبر المنظومة الالكترونية الموحدة، فيما انجز قسم الإدارة "1,515" معاملة إدارية واردة و"1,147" معاملة إدارية صادرة تمت أرشفتها ورقياً وإلكترونياً.



كما وأشار الرائد العقاد أن إجمالي الإشارات الواردة إلى قسم العمليات بلغ "1,521" إشارة، في حين بلغ مجموع الإشارات الصادرة من القسم عدد "2,103" إشارة، بينما نفذ قسم التراحيل "748" مهمة ترحيل لموقوفين من وإلى النظارة ومجمع المحاكم وسرايا النيابة.