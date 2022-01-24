وزارة الأسرى: إصابة أكثر من 120 أسير بفيروس كورونا في سجن عوفر

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إنها تنظر بخطورة كبيرة للاوضاع التى يعيشها الأسرى مع تأكيد إصابة أكثر من 120 أسير في سجن عوفر وتسجيل 10 إصابات في سجن " ايشل- بئر السبع".

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي عاجل أن إدارة سجون الاحتلال لاتزال تماطل اتخاذ الاجراءات الوقائية ووسائل التعقيم الكافية لحماية الأسرى إضافة إلى استمرار سياسة الاهمال الطبي على الأسرى .

كما أعلن اليوم في سجن " ايشل- بئر السبع" عن إصابة الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعة 42 عاما داخل سجون الاحتلال.

وحملت الوزارة إدارة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، خاصة أن بيئة السجون تفتقر إلى وسائل الحماية والوقاية وهي مكان لزرع المرض في أجساد الأسرى، بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ في الغرف والاقسام، وسوء التغذية والتأخير في العلاج والفحصوصات وكلها تساهم تعجل بتفشي الفيروس بشكل كبير .

يذكر أنه منذ بدء العام الحالي تم تسجيل اكثر من 160 اصابة في صفوف الأسرى والأسيرات في سجن النقب وعوفر وريمون والدامون في قسم الأسيرات.