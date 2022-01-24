وحدة التخطيط بجودة البيئة تجتمع مع مؤسسة المقاييس الفلسطينية

غزة- الرأي

اجتمعت طواقم وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية للبحث في عدة قضايا مشتركة.



حيث ناقش مدير عام التخطيط والتوعية د.منذر سالم أبرز المعايير البيئية المطلوبة، بالاضافة للقوانين والانظمة التي يتم الاستناد عليها في العمل والدور التكاملي بين المؤسسة وسلطة المياه وجودة البيئة.



واعتبر مدير دائرة المختبر والمقاييس عطية البرش، أن التعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطيني يعتبر تعاونا وثيقا وتكامليا وذلك من أجل تحقيق الأهداف لكلا الطرفين لحماية البيئة والحفاظ على سلامة وصحة المواطن الفلسطيني.