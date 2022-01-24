وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث الموانئ" تكشف قضية سرقة معدات صيد بقيمة 15 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : إصابة الأسير نائل البرغوثي بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة دير البلح تنهي خلافات مالية بقيمة 24 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة تفقدية للاستعلام عن التدفقات المائية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 990 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تبحث مع شركة الاتصالات تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الزراعة تناقش عدة قضايا للارتقاء بالأداء الزراعي
أخبار » الأخبار الحكومية

في اطار تعزيز التعاون المتبادل

وحدة التخطيط بجودة البيئة تجتمع مع مؤسسة المقاييس الفلسطينية

24 كانون ثاني / يناير 2022 10:41

وحدة التخطيط بجودة البيئة تجتمع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
وحدة التخطيط بجودة البيئة تجتمع مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية

غزة- الرأي

اجتمعت طواقم وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة  مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  للبحث في عدة قضايا مشتركة.


حيث ناقش مدير عام التخطيط والتوعية د.منذر سالم أبرز المعايير البيئية المطلوبة، بالاضافة للقوانين والانظمة التي يتم الاستناد عليها في العمل والدور التكاملي بين المؤسسة وسلطة المياه وجودة البيئة.


واعتبر مدير دائرة المختبر والمقاييس عطية البرش، أن التعاون بين سلطة المياه وجودة البيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطيني يعتبر تعاونا وثيقا وتكامليا وذلك من أجل تحقيق الأهداف لكلا الطرفين لحماية البيئة والحفاظ على سلامة وصحة المواطن الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟