بلدية دير البلح تعزز مجرى وادي السلقا استعداداً للمنخفضات المرتقبة

الوسطى- الرأي

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع استمرار الاستعدادات لمواجهة المنخفضات الجوية المرتقبة خلال الفترة القادمة، حيث أعلنت البلدية حالة الطوارئ لطواقمها العاملة تحسباً لأي طارئ والتخفيف من تداعيات المنخفضات الجوية.



وأوضحت البلدية أنه منذ صباح اليوم الاثنين، تم تعزيز مجرى وادي السلقا ضمن الجهود المستمرة لمنع فيضانه وإلحاق الضرر بمنازل وأراضي المواطنين، حيث تم وضع السواتر الترابية في المناطق الحساسة في مجرى الوادي والتي تشكل خطراً في حال استمرار المطر بكميات كبيرة.



وبينت أنها تتابع ارتفاع منسوب المياه خلال سقوط المطر للتدخل وعمل اللازم للحفاظ على سلامة المواطنين.

