بلدية عبسان الكبيرة تستقبل وفداً من مركز عمارة التراث" إيوان"

خان يونس- الرأي

استقبلت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم، وفداً من مركز عمارة التراث - إيوان التابع للجامعة الإسلامية ممثلا بكلا من الدكتور أحمد الأسطل مدير مركز إيوان د. خليل الاسطل عميد كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية.



وكان في استقبالهم د. أنور أبو ظريفة رئيس البلدية، ود. أحمد أبو إسماعيل مدير دائرة التنمية وم.زياد الشواف مدير الدائرة المالية وم. أسامة طبش رئيس قسم المشاريع، حيث جاءت الزيارة لدراسة تطورات مشروع الترميم الطارئ لأرضية فسيفساء عبسان.



حيث تم الاتفاق على كيفية المحافظة على المشروع والعمل على استقطاب مشاريع جديدة للاستمرار في ترميم المنطقة الاثرية حتى الوصول للمخطط الكامل لتأهيل المكان بالكامل.



يذكر البلدية ومركز ايوان تعمل على تطوير الموقع الاثري في البلدة للعناية والحافظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية.