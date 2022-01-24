الحكم المحلي تتابع برنامج شؤون المخاتير القياسي ومدى الالتزام به

غزة- الرأي

عقدت دائرة شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي لقاء عمل مع دائرة الرقابة الداخلية بالمجلس الأعلي للقضاء الشرعي.

ويأتي هذا اللقاء لمناقشة ومتابعة مدي التزام موظفي المحاكم الشرعية بالعمل علي برنامج شؤون المخاتير القياسي وعدم التعامل مع الأختام غير الرسمية والمزيفة

وكان اللقاء بحضور مدير عام شؤون المخاتير أ.عبد الرحيم الطرشاوي ورئيس القسم أ.عفيف عروق وممثلا عن المجلس الأعلي للقضاء الشرعي أ. عمار أبوعليان مدير الرقابة الداخلية، أ.محمد عودة مديرا بالرقابة.



وكان اللقاء ايجابيا علي أن يتم تعميم الاتفاق علي جميع المحاكم الشرعية بقطاع غزة واستمرارية التعاون فيما يستجد.